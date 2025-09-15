The Tyets i Estopa publicaran la cançó 'Camila' a finals de setembre
El tema formarà part de la 'playlist' que el duet de Cornellà ha elaborat pel Piromusical de La Mercè
ACN
Barcelona
The Tyets i Estopa publicaran la cançó 'Camila' el 28 de setembre. Els maresmencs i el duet de Cornellà estrenaran 'Camila' en el marc del Piromusical de La Mercè, l’acte de cloenda de les festes de la ciutat de Barcelona. D’aquesta manera, el nou tema formarà part de la 'playlist' que, enguany, Estopa s’encarrega d’elaborar per a l’espectacle que il·luminarà el cel de Barcelona, agafant el relleu de Rosalía. La cançó ha estat produïda per The Tyets i Estopa, conjuntament amb el productor Roger Rodés, col·laborador habitual del duet de Cornellà.
