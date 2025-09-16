Berga programa onze espectacles de música i teatre per als mesos de tardor
Formacions professionals i grups locals s’uneixen en el repertori de propostes que es podran veure en els propers mesos al Teatre Municipal de la capital berguedana, inclosos els Pastorets que arribaran al 125è aniversari
La tardor i l’inici de l’hivern arribaran a Berga amb una programació escènica d’onze propostes, música i teatre per gaudir al Teatre Municipal entre el 20 de setembre i l’11 de gener. El cartell inclou espectacles professionals i amateurs i d’artistes berguedans i forans «amb la col·laboració d’un gran teixit cultural i social que ens ajuden a tenir una programació variada i de qualitat», va indicar la regidora de Programació Cultural, Hermínia Altarriba.
La primera cita amb els espectadors la protagonitza l’Agrupació Cultural la Farsa, que representarà l’obra de teatre "Fuita", de Jordi Galceran, aquest dissabte a les 21 h i el diumenge a les 19 h. «És una comèdia d’embolics on passen moltes coses», va apuntar la directora, Angelina Vilella.
Els alumnes de teatre musical de Munt d’Arts estrenaran "El Gran Showman", amb una vintena d’actors i actrius berguedans. El muntatge dirigit per Montserrat Tristany es podrà veure el 27 de setembre (21.30 h) i l’endemà 28 (18 h). La peça parla de Phineas T. Barnum, que va crear un circ amb figures humanes singulars.
El teatre també marcarà la tercera convocatòria, de nou amb La Farsa. El 18 (21.30 h) i 19 d’octubre (18 h) portaran a escena "Maria Rosa", el clàssic de Guimerà.
La setmana següent, el 25 d’octubre, serà el torn de "Mort d’un comediant", de Guillem Clua, amb Mercè Pons, Jordi Bosch i el berguedà Francesc Marginet. L’obra, que començarà a les 21.30 h, acara un actor de prestigi que està perdent el cap i el seu cuidador.
La Jove Companyia de la Closca Teatre representarà novament "El somni d’una nit d’estiu", el 2 de novembre a les 18 h. Un grup d’alumnes que s’estan formant al centre duran a escena una de les comèdies de Shakespeare sobre l’amor.
Carles Sans, membre d’El Tricicle, protagonitza "Per fi sol!", que es podrà veure el 16 de novembre a les 18 h. El reconegut actor explica històries i anècdotes que ha viscut durant quatre dècades d’ofici.
Reflexió feminista pel 25-N
El 22 de novembre, amb motiu del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones (25-N), es podrà assistir a una funció de "Teoria King Kong", la versió escènica feta per la companyia La Virgueria del llibre de Virginie Despentes. L’autora hi parla de violació, prostitució, pornografia i maternitat, entre altres temes, a partir de l’experiència pròpia. El muntatge es representarà a les 19 h.
La primera cita amb la música tindrà la presència del grup Port Bo a l’equipament berguedà. La formació oferirà una cantada d’havaneres i cançó de taverna, temes propis i cançons populars. Serà el dia 26 d’octubre a les 18 h.
També de música serà la següent proposta, per al 9 de novembre (18 h) amb "El so dels somnis". La soprano Clara Renom i Camerata Bacasis, amb la direcció d’Emmanuel Niubò, protagonitzaran un concert que vol mostrar quin és el so dels somnis a partir de peces d’òpera i teatre musical. La representació és possible gràcies al Rotary Club del Berguedà.
Amb l’arribada de les festes de Nadal, La Farsa presentarà novament "Els Pastorets" de Serafí Pitarra. El muntatge estrena nova direcció amb un quartet format per les actrius Maria Corominas, Laia Coma, Anna E. Puig i Sònia Ferrer. La representació, a més, complirà 125 anys i s’està preparant una funció especial per al dia 3 de gener. Les altres sessions tindran lloc el 25 i 26 de desembre i l’1, el 6 i l’11 de gener.
Per la seva part, el Grup Colònies a Borredà representarà "Uns Pastorets infantils" amb més de noranta infants i adolescents a l’escenari. Hi haurà funcions els dies 28 i 29 de desembre, a les 18 h.
Les entrades dels espectacles programats per l’Ajuntament es poden comprar a partir d’avui a les 20 h a www.ticketara.com ("Mort d’un comediant", "Per fi sol!" i "Teoria King Kong"). Les localitats de "Fuita" ja es poden adquirir a la mateixa web i les d’"El Gran Showman" a www.entradium.com. A la web lafarsa.cat es vendran properament les de "Maria Rosa" i, més endavant, les dels Pastorets, mentre que a ticketara hi haurà aviat les de "Teoria King Kong", el grup Port Bo i "El so dels somnis".