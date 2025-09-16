Publicat el 'Llibre vermell' de Montserrat, "un tresor únic al món de la música medieval europea"
Efrem de Montellà destaca que l'obra és "una fotografia musical d'un moment històric concret, que és el segle XIV"
Pere Francesch (ACN)
Publicat 'El Llibre vermell de Montserrat. Estudi i transcripció dels cants i les danses', de Gregori M. Estrada, monjo de Montserrat, que va morir l'any 2015. En declaracions a l'ACN, Efrem de Montellà, monjo de Montserrat i prefecte de l’Escolania, ha manifestat que el 'Llibre vermell' és "una fotografia musical d'un moment històric concret, que és el segle XIV". Josep Maria Gregori, musicòleg i membre de l’IEC, ha assenyalat que l'obra és una col·lecció de danses, de cànons, de deu peces de finals del segle XIV, escrites sobretot pels peregrins que anaven a Montserrat i l'ha definit com "un tresor únic al món de la música medieval europea". L'Escolania de Montserrat va publicar en un disc la interpretació de les peces.
L’edició, que coincideix amb la celebració del Mil·lenari de Montserrat, ha anat a càrrec de Tritó Edicions i de Publicacions de l’Abadia de Montserrat, i ha comptat amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Catalans.
El 'Llibre vermell' de Montserrat és un còdex medieval de finals del segle XIV. Avui és conegut sobretot pels dotze folis que contenen notació musical i que conformen un aplec de cants que originàriament anava destinat als pelegrins que visitaven el santuari.
El monjo de Montserrat i prefecte de l’Escolania, Efrem de Montellà, ha explicat que quan van començar a preparar el Mil·lenari de Montserrat els va semblar que una bona manera de fer-ho era cantant la música més antiga que tenen a Montserrat, que és el 'Llibre vermell'. "Però la interpretació del 'Llibre vermell' sempre ha estat una cosa controvertida, perquè és un manuscrit molt antic i la transcripció no és fàcil i hi ha diferents musicòlegs al llarg de la història, sobretot des del segle XIX, que han anat proposant diferents transcripcions i un d'aquests musicòlegs és el pare Gregori", ha assenyalat.
Ha recordat que als anys 70 Gregori M. Estrada va proposar una transcripció del llibre, que l'Escolania va cantar, però després va retirar la partitura perquè ell, ha afegit, volia demostrar científicament que aquesta transcripció era la correcta i això és el que va fer quan es va jubilar. Gregori M. Estrada hi va treballar fins que va morir l'any 2015. Ara s'ha fet una revisió del que va deixar escrit. "Ens va semblar que el Mil·lenari era una bona ocasió perquè l'Escolania interpretés la versió que ha sortit des de Montserrat".
Efrem de Montellà ha manifestat que 'El llibre vermell' és "una fotografia musical d'un moment històric concret, que és el segle XIV". El llibre, ha indicat, proposa deu cants amb músiques que ja existien, que eren conegudes al seu temps i també músiques que devien compondre ells, i posteriorment van adaptar la lletra en el context del Santuari de Montserrat.
Dansa
Un dels aspectes més singulars del treball és la importància concedida a la dansa com a element primordial del cançoner montserratí, que es tradueix en una proposta coreogràfica. De Montellà ha recordat també que era un costum estès a l'edat mitjana ballar a l'interior de l'església però també en el context litúrgic.
Per la seva part, Josep Maria Gregori, musicòleg i membre de l’IEC, ha destacat que han fet una edició pensada sobretot pels intèrprets en general i als intèrprets de música antiga. "És una música gòtica del segle XIV, i per tota la complexitat que implica la seva transcripció, la seva notació, com resol els problemes, tot això és un afer d'un públic molt centrat en aquest camp". Ha reconegut que "no és un llibre per a tothom", però ha afegit que no vol excloure que pugui arribar molt bé als directors de cor. "Convé que el 'Llibre vermell' deixi de ser una festa d'especialistes de música antiga i pugui cantar-lo tothom, els cors, els orfeons i que no estigui circumscrit en el món de la música antiga".
Gregori ha assenyalat que l'obra és col·lecció de danses, de cànons, de deu peces escrites a finals del segle XIV, escrites sobretot pels peregrins que anaven pujant a Montserrat. "És un llibre que representa un tresor únic al món de la música medieval europea i singular per Catalunya, perquè és un llibre que ha florit de Montserrat" i té "un perfil exclusiu en aquest sentit, és molt important, és de les joies del patrimoni musical que hi ha a Catalunya i al món".
Disc
En el marc del Festival de Música del Mil·lenari, han destacat els tres concerts que per presentar l'últim disc de l'Escolania, 'El Llibre Vermell de Montserrat'. El disc recopila precisament aquestes 10 peces incloses a l'obra i va representar una "fita històrica", ja que, malgrat la seva importància, encara no havia estat mai enregistrat per l’Escolania de Montserrat. Aquest treball va ser possible gràcies a la feina del pare Gregori Estrada. L’enregistrament va anar a càrrec de l’Escolania de Montserrat i el grup instrumental Punt de Malura, sota la direcció del director de l’Escolania, Llorenç Castelló i Garriga. Al llibre també hi ha un codi QR que està enllaçat amb el disc de l'Escolania a Spotify.
El llibre, presentat aquest dimarts al Palau de la Música, compta amb una introducció del musicòleg Martí Beltran. A banda de l'estudi, també s'ha publicat una separata amb les transcripcions dels cants i les danses en notació moderna.
- Passa tota la nit perduda mentre passejava el gos i la troben sana a Castellnou
- La marca de cotxes xinesa BYD aterra al Bages
- Un desnonament que ens interpel·la a tots
- L’avançat creixement de bolets d'aquest any pronostica una bona temporada
- Tarda de rescats a la Catalunya central amb tres ferits a la muntanya
- Sònia Llobet, directora del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt: «Trobar l’equilibri entre el gaudi i la preservació és el repte permanent»
- Rescaten dues persones d’un ensorrament en un habitatge a Sallent
- Protecció Civil farà una prova del sistema d'alertes als mòbils a la Catalunya central aquest dimarts