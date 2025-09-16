L'actor manresà Jordi Figueras obre la temporada del Teatre Lliure
El director Àlex Rigola signa l'adaptació de la novel·la "El mestre i Margarita" amb un muntatge de gran format
Guillem Roset/ACN
El Teatre Lliure ha presentat aquest dimarts l'obra que inaugura temporada "El mestre i Margarita", de Mikhaïl Bulgàkov, amb direcció d'Àlex Rigola. Després de vuit anys, Rigola torna al gran format al Lliure amb aquesta peça que adapta una de les grans novel·les en llengua russa del segle XX. L'obra de culte entrellaça la sàtira, la tragèdia, el misticisme i la crítica social per parlar de llibertat, censura i poder. El muntatge aborda qüestions com la manipulació del relat, una temàtica que ofereix paral·lelismes amb l'actualitat. L'obra té un repartiment de 14 actors i actrius, encapçalat per Nao Albet, Francesc Garrido i Laia Manzanares, i amb el manresà Jordi Figueras en el paper de doctor Berlioz. Es podrà veure des d'aquest dijous fins al 19 d'octubre.
La primera obra de la temporada del Lliure és una adaptació d'una peça que parla sobre el poder, el relat i qüestiona el sentit de la veritat. "Un dels espais és el Moscou soviètic on entra el dimoni per sacsejar, sobretot, exemplarment, les estructures culturals. La segona és la història d'aquest mestre i Margarita a Moscou i la seva relació d'amor i dependència i l'intent que el seu text sigui publicat i arribi al públic", ha explicat Rigola en roda de premsa. El tercer escenari és amb l'apòstol Mateu, Ponç Pilat i Caifàs que discuteixen sobre l'existència i la mort de Jesucrist.
El director ha dit que l'obra i els personatges respiren certa "bogeria" i que està carregada de paral·lelismes i d'estructures culturals "que no fa falta que estiguin a Moscou, sinó que les podem respirar aquí". "Com de prop a vegades ens queden segons quines històries encara que siguin escrites en un altre temps i pensant en una altra ciutat", ha raonat Rigola.
Sobre tornar al gran format i al Lliure, Rigola ha admès que és com "tornar els diumenges a casa els pares". "És càlid, bonic, nostàlgic i ho fas amb ganes", ha apuntat. Tot i això, ha reconegut que és una experiència que li agrada viure de "tant en tant" perquè "necessita coses més senzilles".
L'adaptació s'ha articulat en dos mons, el de Moscou i el de Jerusalem, i els actors han de doblar personatges. En alguna ocasió s'ha fet alguna diferència respecte a la novel·la. Rigola ha suposat que bona part del públic no haurà llegit la novel·la, de manera que serà més fàcil "deixar-se portar per una novel·la d'aquestes dimensions".
Rigola ha reflexionat que un dels temes que aborda el muntatge és el valor de la veritat i el bé i el mal. "Les coses són polièdriques. No són blanc o negre. No hi ha una manera correcta. La vida està composta de contraris, comencem a acceptar-los. El món mai serà blanc, acceptem que hi ha diverses cares per saber conviure amb elles", ha argumentat.
L'actor Nao Albet ha explicat que participar d'aquest muntatge és una "oportunitat" per veure com Rigola gestiona un "artefacte gran". Segons Albet, Rigola està especialitzat els últims temps a realitzar espectacles "essencialistes". Ara, barreja "les dues coses". "Hi ha molt d'artefacte però a la vegada també d'essencialista. Tot passa en un no espai. Això fa que l'espectador hagi de fer un exercici imaginari molt semblant al que fas quan llegeixes una novel·la", ha comentat Albet.
Estrena de 'La plaça'
Coincidint amb l'estrena d'aquest muntatge, CaixaForum+ estrena la segona temporada de 'La plaça', amb una conversa entre el director Àlex Rigola i l'escriptora i periodista Milena Busquets que es podrà veure gratuïtament a partir del 25/09.
Aquesta nova temporada està formada per 5 nous capítols i arriba amb algunes novetats: les converses tenen lloc als afores de la ciutat per repensar el teatre des dels marges, els capítols són més llargs per aprofundir en l'obra i trajectòria del creador i s'han concebut com a peces documentals, incorporant el seguiment del procés creatiu de l'artista.
A més, cada creador conversarà amb una figura destacada del sector cultural, que serà diferent a cada episodi: Gabriel Calderón ('AI! La misèria ens farà feliços') ho farà amb l'actor Joan Carreras i Rocío Molina ('Calentamiento') amb el sociòleg, expert en gènere i sexualitat Miquel Missé. També seran protagonistes de la segona temporada de 'La plaça' Nao Albet i Marcel Borràs ('Els estunmen') i Andrea Jiménez ('Contra Antígona').
Condemna per Gaza
En l'inici de la roda de premsa, el director del Teatre Lliure, Julio Manrique, s'ha pronunciat sobre el "brutal" i "injustificable" genocidi a Gaza en mans de l'exèrcit d'Israel per denunciar la "vulneració cruel i sistemàtica dels drets humans a Palestina".
"Com moltes altres persones i institucions, sentim que el silenci ens faria còmplices de la barbàrie i us anunciem que estem estudiant possibles accions de protesta i solidaritat amb les víctimes, tant de la mà de la resta del sector de les arts escèniques com a iniciativa del nostre propi teatre. En les setmanes vinents, mesos, mirarem que prenguin forma aquestes accions", ha afirmat.
- Passa tota la nit perduda mentre passejava el gos i la troben sana a Castellnou
- La marca de cotxes xinesa BYD aterra al Bages
- Un desnonament que ens interpel·la a tots
- Rescaten dues persones d’un ensorrament en un habitatge a Sallent
- Protecció Civil farà una prova del sistema d'alertes als mòbils a la Catalunya central el dimarts 16 de setembre
- L’avançat creixement de bolets d'aquest any pronostica una bona temporada
- Tarda de rescats a la Catalunya central amb tres ferits a la muntanya
- Sònia Llobet, directora del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt: «Trobar l’equilibri entre el gaudi i la preservació és el repte permanent»