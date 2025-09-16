Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Òbit

Mor Robert Redford als 89 anys

L'actor estatunidenc Robert Redford, en una imatge d'arxiu

L'actor estatunidenc Robert Redford, en una imatge d'arxiu / MATTHEW CAVANAUGH / EPA

Redacció

Barcelona

L'actor i director americà Robert Redford ha mort aquest dimarts als 89 anys a la seva residència a l'estat d'Utah, segons ha anunciat en un comunicat Cindi Berger, relacions públiques del cèlebre intèrpret.

Nascut a la ciutat californiana de Santa Mónica el 18 d'agost de 1936, Redford va sobresortir en el primer tram de la seva carrera per papers de galant irremeiable que li van garantir un lloc a l'aparador dels grans nois d'or del segle XX.

Estem treballant per ampliar la informació.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents