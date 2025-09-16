Òbit
Mor Robert Redford als 89 anys
Redacció
Barcelona
L'actor i director americà Robert Redford ha mort aquest dimarts als 89 anys a la seva residència a l'estat d'Utah, segons ha anunciat en un comunicat Cindi Berger, relacions públiques del cèlebre intèrpret.
Nascut a la ciutat californiana de Santa Mónica el 18 d'agost de 1936, Redford va sobresortir en el primer tram de la seva carrera per papers de galant irremeiable que li van garantir un lloc a l'aparador dels grans nois d'or del segle XX.
Estem treballant per ampliar la informació.
