RTVE es retirarà d'Eurovisió si hi continua participant Israel
L'anunci arriba després de la polèmica a la Vuelta i l'aposta de Sánchez per expulsar l'estat hebreu de les competicions
ACN
El Consell d'Administració de RTVE ha avisat aquest dimarts que Espanya no participarà en el festival d'Eurovisió 2026 si la Unió Europea de Radiodifusió (UER) no expulsa Israel. La decisió l'ha plantejat el president de l'ens, José Pablo López, en una reunió de la direcció de la companyia. El pas arriba després de la polèmica per la participació d'un equip ciclista israelià a la Vuelta que va provocar diverses jornades de protestes, especialment al País Basc i Madrid. A més, el president espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat l'expulsió d'Israel de totes les competicions internacionals mentre dura l'ocupació de Gaza, tal com es va fer amb Rússia després de l'inici de la invasió d'Ucraïna.
La mesura s’ha pres per majoria absoluta de l’òrgan d’administració de la Corporació, amb 10 vots a favor, 4 en contra i una abstenció. “Espanya és el primer país membre del Big Five (format pel Regne Unit, França, Itàlia, Alemanya i Espanya) a prendre aquest acord i se suma a altres països que ja han comunicat la seva sortida d’Eurovisió si no s’exclou Israel, després dels anuncis d’Irlanda, Eslovènia, Islàndia i els Països Baixos”, ha detallat RTVE en un comunicat.
El mes de juliol passat, a la l’assemblea General de la UER, RTVE ja va demanar obrir un debat “seriós i profund” sobre la presència d’Israel a la propera edició del Festival d’Eurovisió. Altres països es van afegir a la petició d’Espanya. “La Corporació va posar de manifest la necessitat que la UER trobi una solució abans de la propera Assemblea General, que se celebrarà al desembre”, expliquen.
