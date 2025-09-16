Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Totes les cares de la regió central que surten a Operación Triunfo 2025

Al programa hi participa un concursant vinculat al sector artístic del Bages · Treballarà conjuntament amb dos artistes de les nostres comarques, que repeteixen dins del cos de ballarins

Els 16 concursants d'Operación Triunfo 2025 abans de la gala 0

Els 16 concursants d'Operación Triunfo 2025 abans de la gala 0 / Instagram

Alba Díaz

Manresa

De Madrid, Andalusia, Galícia... Fins i tot de Londres. El perfil geogràfic dels setze concursants de la tretzena edició d'Operación Triunfo és molt variat. De Catalunya ha entrat a l'acadèmia talent de Barcelona, Terrassa i Premià de Mar. Però, i de la Catalunya central?

Entre els participants que lluiten per guanyar el popular concurs musical hi ha l’actor de Premià de MarMax Navarro. Navarro és l'únic concursant vinculat a la Catalunya central de l'edició. El 2022 va assumir el rol de Jan en les representacions de la producció del Servei Educatiu del Kursaal de Manresa, Jan i Júlia.

Dos ballarins de casa nostra

A banda de Navarro, el concurs també compta, de nou, amb la participació del manresà Guillem Tomé i el collbatoní Pol Soto. Així com van fer en l'edició del 2023, els dos artistes tornen a formar part del cos tècnic de ballarins de l'acadèmia, que acompanyaran els 16 concursants sobre l'escenari cada dilluns, on es posaran a prova davant d'un jurat configurat per l'exvocalista de La Oreja de Van Gogh Leire Martínez, els cantants Abraham Mateo, Guille Milkyway i la periodista Cris Regatero.

Tomé i Soto van anunciar el seu retorn al talent xou amb la publicació d'un conjunt d'històries a Instagram per celebrar l'arrencada de l'edició amb la gala 0, que es va retransmetre aquest dilluns a través de Prime Video.

La història de Pol Soto a Instagram aquest dilluns, abans de la celebració de la gala 0 d'OT 2025

La història de Pol Soto a Instagram aquest dilluns, abans de la celebració de la gala 0 d'OT 2025 / Instagram

