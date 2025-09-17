"I ara, grapeja'm els pits des del darrere": Parcir publica els relats eròtics d'una autora anònima
El segell manresà edita "Desig. Diari íntim i eròtic de Diana Bosch", un conjunt de quaranta narracions pujades de to
"No ens dèiem res i jo el sentia com em feia saber mentre aquella polla era, ara mateix, el centre del nostre univers furtiu. Em vaig girar, em vaig abaixar el vestit fins als peus i, amb tota la meva llenceria esverada i ara a la vista, sense treure’m els talons li vaig dir, sense girar-me: «I ara grapeja’m els pits des del darrere mentre sento la teva polla fregant-me el cul i els teus dits besant el meu cony. Quan em tinguis ben calenta i ben gossa, aparta’m una mica les calcetes i em folles ben follada fins a fer-me explotar i explotant dins meu».
Qui és l'autora d'aquestes paraules, si és que donem per suposat que és una dona? No ho sap ni l'editor que ha publicat el llibre "Desig. Diari íntim i eròtic de Diana Bosch". "Vam rebre fa uns mesos un petit manuscrit de relats eròtics, ens van agradar i vam contactar amb l'autora", explica Antoni Daura, responsable juntament amb Dolors Pardo del segell manresà Parcir Edicions Selectes: "l'única condició que ens va posar va ser mantenir-se en l'anonimat".
Per tant, la pregunta de qui és Diana Bosch queda, almenys de moment, sense resoldre. Com a molt, els lectors poden anar a la xarxa social X i xafardejar el compte @dianabosch64. A la seva fotografia s'hi veu una cabellera presumptament femenina, però això tampoc ens traurà els dubtes.
El llibre conté una quarantena de relats, de diferents mides, pujats de to, clarament explícits i amb molta càrrega de sensualitat. "Enfilada fins a la teva boca, el meu cony": per botó de mostra, aquest exemple. Els contes tenen títols inequívocs com "Elegant i puta", "El meu cony, la teva boca", "Una porta tancada amb unes calcetes al pom" i "Nu". Altres són suggerents, com "Llegeix-me" i "No t'ho havia demanat mai ...".
El que dona nom al llibre, "El desig", alimenta la sensualitat de la paraula i planteja la sexualitat com un joc de complicitats. "Ahir un home m’ho va dir tot sense dir-me res. I jo a ell. Va ser un instant, dues mirades i un flaix. Érem en taules diferents. Sopàvem, cadascú amb la seva gent. Primer va ser un to de veu, el seu, que em va fer remoure el cap cercant d’on venia aquella veu suau i tranquil·la que, ves a saber per què, m’havia fet reaccionar".
El conjunt es llegeix com un diari íntim en què l'erotisme, el sexe i la dimensió personal de compartir la carnalitat es combinen amb atreviment. "Ella mateixa", explica Daura, "se sent conscient d'ensenyar-se tant. Potser desbocada".
La publicació del llibre, que es pot adquirir al preu de 18 euros, és el resultat d'un intercanvi exclusivament epistolar. A X, però, la tal Diana Bosch es mostra oberta a compartir opinions i comentaris amb els usuaris de la xarxa i planteja preguntes: "Amb el satisfyer... quina relació hi teniu? ( pregunta per a homes i dones)".
Reconeix Daura que "no vam poder resistir la temptació d'obrir l'arxiu i llegir els relats d'aquesta autora desconeguda. I, francament, ens van agradar". L'editor afegeix que "són àgils, mostren una atmosfera seductora, amb glamur, i tenen una sensibilitat provocativa".
És una dona? Un home? Parla d'ella mateixa? L'únic que tenim, ara per ara, és un pseudònim i un compte a l'antic Twitter. I un centenar i mig de pàgines molt, molt, enceses.
