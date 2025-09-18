El Cine Patronat de Berga busca relleu per assegurar continuïtat de la sala
Els socis busquen voluntaris per seguir oferint cinema a la ciutat i al Berguedà
La venda d'entrades ara també és online, fet que obliga a incorporar una persona per validar els tiquets electrònics
«El Cine Patronat de Berga té un valor per la ciutat i per la comarca, i hem d’assegurar que això segueixi viu i que tingui continuïtat». Així ho afirma Ramon Gassó, director de l’Associació 9.5 m.m Grup Internacional Cinematogràfic, entitat que va reobrir la sala el 2015 després del tancament que havia de ser definitiu el 2013. Ara, deu anys més tard, el futur del Patronat torna a estar en joc.
«Necessitem mans perquè això tingui continuïtat. L’espai està més que consolidat, però falta gent que vulgui agafar el relleu», subratlla Gassó.
Crida de voluntaris per a les sessions
El president de l’associació explica que el cinema busca un equip de persones interessades en col·laborar de manera rotativa en l’organització de les sessions. La crida coincideix amb la principal novetat de la nova temporada: la venda d’entrades per internet.
A partir d’ara, el públic podrà comprar els tiquets online, comprovar la disponibilitat de la sala i escollir seient abans d’arribar-hi. «Això té grans avantatges, però també algun inconvenient: caldrà una persona més per validar les entrades digitals, a banda de la que ven els tiquets físics», puntualitza Gassó.
Tasques bàsiques però essencials
Segons Gassó, les feines a desenvolupar són senzilles i adaptades a tothom, especialment als més joves. Una de les més importants és la tècnica: «És com fer funcionar un ordinador. Hi ha un programa que gestiona el projector i la pel·lícula, i només cal saber quan engegar-lo i quan apagar els llums».
Altres tasques passen per la venda d’entrades físiques i el control dels nous tiquets online. També hi ha feines complementàries com la publicitat i el manteniment de la pàgina web, que es poden fer des de casa sense necessitat de ser a la sala durant les projeccions.
Més enllà d’aquestes tasques concretes, l’associació busca voluntaris per assegurar el futur del cinema. «Volem un cop de mà perquè això continuï, no només mentre hi siguem nosaltres, sinó també després. La gràcia és que, si un de nosaltres falta o es posa malalt, el cine pugui seguir funcionant», conclou.
