Èxit de participació al Joc de les Caplletres 2025 a Manresa
Enguany han participat 185 infants, la xifra més alta dels gairebé vint anys d’història d’aquesta iniciativa
Redacció
La Biblioteca Infantil del Casino ha acollit aquest dimecres a la tarda la festa del Joc de les Caplletres, una activitat estiuenca ja consolidada a la ciutat que fomenta la lectura entre infants i famílies. Enguany, el joc ha batut rècords: 185 participants han completat l’àlbum, la xifra més alta dels gairebé vint anys d’història d’aquesta iniciativa. Tots ells han rebut un obsequi i han entrat en el sorteig de lots de llibres.
El Joc de les Caplletres, organitzat per les biblioteques de Manresa, és una de les propostes més esperades de l’estiu i una oportunitat per descobrir llibres i compartir lectures en família.
Durant l’acte s’han anunciat els guanyadors d’aquesta edició. En la categoria dels més petits, fins als sis anys, els premis van ser per a Otger Batriu i Oriol Pich. Entre els participants de set a deu anys, els guardonats van ser Jan Ardèvol i Quirze Gàrriz, mentre que en la franja d’onze a catorze anys els reconeixements van recaure en Roger Parra i Mariam Soultana.
