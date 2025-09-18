Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Èxit de participació al Joc de les Caplletres 2025 a Manresa

Enguany han participat 185 infants, la xifra més alta dels gairebé vint anys d’història d’aquesta iniciativa

Celebració del Joc de les Caplletres 2025 al Casino de Manresa

Celebració del Joc de les Caplletres 2025 al Casino de Manresa / Gemma Sanllehí

Manresa

La Biblioteca Infantil del Casino ha acollit aquest dimecres a la tarda la festa del Joc de les Caplletres, una activitat estiuenca ja consolidada a la ciutat que fomenta la lectura entre infants i famílies. Enguany, el joc ha batut rècords: 185 participants han completat l’àlbum, la xifra més alta dels gairebé vint anys d’història d’aquesta iniciativa. Tots ells han rebut un obsequi i han entrat en el sorteig de lots de llibres.

El Joc de les Caplletres, organitzat per les biblioteques de Manresa, és una de les propostes més esperades de l’estiu i una oportunitat per descobrir llibres i compartir lectures en família.

Durant l’acte s’han anunciat els guanyadors d’aquesta edició. En la categoria dels més petits, fins als sis anys, els premis van ser per a Otger Batriu i Oriol Pich. Entre els participants de set a deu anys, els guardonats van ser Jan Ardèvol i Quirze Gàrriz, mentre que en la franja d’onze a catorze anys els reconeixements van recaure en Roger Parra i Mariam Soultana.

