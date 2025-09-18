«A vegades em pregunto qui em mana continuar, i la resposta és la il·lusió»
El mes vinent complirà 82 anys però Micky continua pujant als escenaris; avui dijous actua a la sala petita del Kursaal en el cicle d'El Club de la Cançó
La sala petita del Kursaal acull avui a la tarda (19 h) el concert de Micky, el nom artístic amb què va fer fortuna el madrileny Miguel Ángel Carreño Schmelter, una figura carismàtica de la música espanyola que, a un mes de fer 82 anys, continua pujant als escenaris. Les entrades es poden comprar al preu de 15 euros, 12 euros per als majors de 65 anys, menors de 30 i posseïdors del Carnet Galliner, a taquilles i a la pàgina web kursaal.cat.
Diverses generacions han gaudit amb les cançons de Micky. En quin moment es troba?
Estic en un moment .. 81 anys! Tot va bé, la gent m’estima molt, ho noto. I com que ja he estat unes dècades a l’escenari, se’m respecta. I això m’ho enduc amb mi. Ara bé, cal tenir cura perquè la gent està marxant d’una forma sobtada, i això fa pena. L’últim, Tony Sevilla, de Fórmula V, el Manolo de la Calva, del Dúo Dinámico, ... estan en la memòria de tots. Jo tinc la banda Los Colosos del Ritmo, amb els que desbarrem rock pur i dur dels 60, no fem molt repertori de Micky y los Tonis, és més dur. I també fem versions, perquè nosaltres, tots plegats, vam començar fent versions.
Està actualment preparant temes nous?
En tinc un de pendent, que es diu El hombre de goma 2, a veure si explota tot. Estic preparant un llibre que encara no té títol, però serà alguna cosa de l’estil de «Las andanzas del hombre de goma». Potser sorgirà una sorpresa i gravarem un EP amb quatre cançons per recordar l’origen de tota l’aventura. Però ja no tinc moltes ganes de ficar-me en un estudi, no serveix de gaire perquè ja són uns altres avenços, altres intel·ligències artificials ... i a mi tot això no em dona la gana de ficar-m’hi. A més, ja he fet el que havia de fer en el món del disc.
Com planteja el concert que vindrà a fer a Manresa, en el marc d’El Club de la Cançó?
Em fa molta por, prefereixo dir-ne actuació, perquè la paraula concert em suggereix la idea de música clàssica. Repertori? Faré un recorregut de la meva música, Des de Micky y los Tonis a El chico de la armónica, així com alguna altra cançó nova. Destacaria Todo Nada, del meu últim LP, Desmontado a Micky. També hi haurà una sorpresa que tenim preparada amb el Josep Maria Oliva i una altra persona.
Porta la seva banda?
No, vinc en solitari. No puc portar la banda perquè són gent molt treballadora i el dia de l’actuació és un dia de treball. I també per una qüestió d’economia, infraestructura, nosaltres tenim amplificadors, microfonia, so, ... són molt bons. Si portés banda no serien Los Colosos sinó Micky y los D+. Fa uns dies vam actuar a Aranda de Duero, amb motiu de las Fiestas de la Virgen de las Viñas, i va ser un èxit.
Un artista d'èxit des dels anys 60
A Miguel Ángel Carreño Schmelter se l’ha conegut sempre com a Micky per la seva faceta com a cantant. Nascut a Madrid el 20 d’octubre del 1943, els Tonys es van fixar en ell en una festa escolar i el van fitxar. El grup va enregistrar el seu primer disc el 1963 i aquell vocalista conegut com l’home de goma per les contorsions que feia a l’escenari va iniciar així una llarga trajectòria musical. Va deixar la banda el 1970 i va iniciar una trajectòria en solitari. Va sortir al film La vida sigue igual, amb Julio Iglesias, i va tenir un èxit internacional amb El chico de la armónica. El 1977 va representar España a Eurovisió i va fer 9è amb Enséñame a cantar. Des d’aleshores, ha estat al peu del canó.
Continua endavant amb el projecte de Pioneros?
La gira de Pioneros del Pop continua, tot i que hem fet una aturada. A més, el Paco Pastor està en la gira dels 55 anys de Fórmula V. L’hem substituït pel José Maria Guzmán, de CRAG, Cadillac, ... un músic molt important. L’espectacle de Pioneros és molt bo, amb el Santi Carulla, de Los Mustang, el Pablo Perea, de La Trampa, l’Helena Bianco, de Los Mismos, ... i una banda molt bona, amb un so extraordinari. Amb ells fem un recorregut per tots els èxits, i alguna sorpresa que altra.
Com se sent a l’escenari un cop superada la vuitantena?
Per una banda, em dic a mi mateix qui em mana ficar-me en un tren, haver d’aguantar tantes hores, quina pallissa, però és la il·lusió, ser professional i sentir-te responsable. Per tant, vaig cap allà on toqui i intento donar el màxim de mi mateix. Quan vas amb la banda pots improvisar i tal, però no hi ha problema, és un èxit. L’important són les cançons, la interpretació.
Los Sirex van omplir dos dies a Manresa i ho haurien fet una setmana, són un exemple meravellós
Durant la Festa Major de Manresa, Los Sirex van omplir la sala gran del Kursaal dos dies seguits. Què fa que els músics que van començar als anys 60 i encara estan en actiu tinguin tant èxit?
Los Sirex van omplir dos dies i haurien omplert una setmana, són un exemple meravellós del que ha de ser això. L’aventura de Los Sirex, Mustang, Los Salvajes, ... va ser molt forta.
Una generació que es resisteix a fer un pas al costat.
Leslie, Santi, Carlos Maleras, el Manuel Vehí de los Catinos, Pere Gener i un llarg etcètera van ser i som la base de tot aquest negoci dels Ye-yes (amb la pel·lícula Megatón Ye-Ye) i no se’ns ha d’oblidar.
El públic no ho fa.
A més, les marques s’aprofiten de les autories antigues, algunes de les quals han prescrit. D’altra banda, però, m’encanta, i estaràs amb mi que les comparacions són odioses i, a més, les melodies continuen vigents en el subconscient de la gent. Que no s’oblidi que som l’origen del negoci. En dono fe!
