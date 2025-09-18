IN MEMORIAM
Robert Redford, un guapo compromès
La mort de l'actor nord-americà a l'edat de 89 anys ens fa revisitar una trajectòria que va molt més enllà de la imatge de galán
Esteve Soler
En una de les cerimònies dels Globus d’Or en què va fer de presentadora, l’actriu i comedianta Tina Fey es dedicava a comparar amb humor una platea carregada amb les majors celebritats de Hollywood. Per damunt de tothom hi havia sempre Robert Redford. La seva vàlua és difícil de superar en el panorama del cinema nord-americà i des de múltiples punts de vista. Com a actor, és una llegenda, un dels eterns galans: ningú li hauria rentat els cabells a Meryl Streep com ell, ningú s’hauria descalçat pel parc amb Fonda com ell. Posseïdor d’ una fisicitat de simetria ideal, el seu nom era un sinònim de guapura insultant, gairebé pròpia d’un anunci tòpic de l’American Way of Life.
Però va començar-la a trencar en consonància amb els anys de canvi que van veure el seu ascens. Els seus rols a ‘El candidato’, ’Las aventuras de Jeremiah Johnson’, ‘Todos los hombres del presidente’ o ‘El golpe’ contenen la revisió moral que estava vivint els Estats Units durant les dècades dels seixanta i setanta.
Com a director, va voler portar més endavant aquestes decisions com a actor. El seu debut al darrere de la càmera, ‘Gente corriente’, va suposar el seu únic premi Oscar, i va iniciar una carrera amb una forta voluntat de reivindicar l’honestedat i la relació dels humans amb la natura.
Com a gestor cultural no va poder assolir un major èxit. Posant-li el nom d’un dels seus personatges més emblemàtics, el Sundance Kid de ‘Dos hombres y un destino’, va crear una de les plataformes culturals i creatives més importants del món, que té com a punta de llança el festival de Sundance, el certamen cinematogràfic ‘categòria A’ dels Estats Units, i bressol de cineastes de la categoria de Steven Soderbergh, Quentin Tarantino o Richard Linklater, per citar-ne només tres dels que el seu certamen ha auspiciat i fet créixer durant més de quaranta anys.
Feia temps que semblava retirat, apareixent esporàdicament en algun paper secundari, com a ‘El soldado de invierno’, però se'l trobarà a faltar, especialment ara que estem dilapidant els pocs valors humans i la poca responsabilitat cívica i creativa que ens quedava.
