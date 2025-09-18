La Torre de Jesucrist de la Sagrada Família ja t'he data d'inauguració: coincideix amb el centenari de la mort de Gaudí
La idea és tenir a punt la Creu sense bastides al mes de juny
Pere Francesch (ACN)
Barcelona
La Torre de Jesucrist de la Sagrada Família s'inaugurarà el juny de 2026 per la celebració del centenari de la mort de Gaudí. Jordi Faulí, arquitecte director, ha explicat que la col·locació del braç superior es realitzarà els primers mesos de l'any i la idea és tenir a punt la Creu sense bastides al mes de juny. Serà precisament el 10 de juny de 2026 quan se celebrarà una missa solemne amb motiu del centenari de la mort d’Antoni Gaudí.
Per altra banda, la Junta Constructora de la Sagrada Família assegura que el pont del carrer Mallorca és "indiscutible". El seu president delegat Esteve Camps ha augurat que el tema podria acabar els jutjats davant de possibles impugnacions a la modificació del pla general metropolità.
