El grup escènic Nostra Llar del Poble Nou torna a apostar per un clàssic català
Aigües Encantades, de Joan Puig i Ferrater, s'estrena aquest cap de setmana al barri del Poble Nou de Manresa
Hi haurà doble sessió els dissabtes (18h i 21h) i els diumenges només a les 18h, fins el 5 d'octubre
Les entrades es poden adquirir per primera vegada a través d'internet
El grup escènic Nostra Llar de Poble Nou s’ha tornat a atrevir amb un dels clàssics de la literatura catalana. Aquesta vegada amb Aigües Encantades (1908), de Joan Puig i Ferreter. Tal com explica Jordi Gener, al capdavant de la direcció des de fa 11 anys, «els clàssics catalans ens agraden molt i hem apostat per aquesta obra, molt potent però potser no tan coneguda com Terra Baixa o La filla del mar».
Gener destaca que és un text «no gaire habitual damunt l’escenari», però que ofereix al públic «l’oportunitat de comprovar la força i la intensitat dramàtica dels personatges en viu».
Dicotomia entre fe i ciència
L’obra se situa a principis del segle XX en un poble de muntanya de Tarragona. La protagonista és la Cecília, una noia de família conservadora que ha crescut en un ambient de fortes creences religioses. El poble té una llegenda sobre una verge que va aparèixer als gorgs del municipi. Tot i patir una sequera des de fa anys, mantenen la creença que l’aigua es manté estancada «per voluntat de Déu, com si fossin aigües encantades», d'aquí el títol de l'obra, afirma Gener. La irrupció d’un foraster, enginyer de professió, fa iniciar el conflicte. Ell els explica que les aigües no són estàtiques, sinó que provenen d’un corrent subterrani i formen part d’un cicle natural, la qual cosa podria ajudar a fer front a la sequera. Així s’obren els conflictes centrals: la ciència contra la religió, el progrés contra la tradició, i l’individu contra la societat.
L’obra es divideix en tres actes. El primer presenta la protagonista, que decideix marxar a estudiar a Barcelona, i la seva família, conservadora i tradicional. En el segon, fins a 24 actors comparteixen escenari en una de les escenes més impactants, on s’accentua la tensió entre individu i societat i és on apareix també en escena el foraster.El tercer acte torna a situar l’acció a la casa familiar de la Cecília.
Escenografia immersiva
Segons Gener, amb l’ajuda de Lluís Vidalta, responsable del muntatge tècnic, han aconseguit transformar les limitacions del local en un punt a favor: «Un espai petit ens permet fer coses que en un de gran, i amb el pressupost que tenim, serien impossibles». Afegeix que la proximitat amb el públic converteix la representació en una experiència gairebé immersiva: «El públic se sent absolutament dins de la història».
El director també avança que un dels majors esforços ha estat en un efecte especial «sorprenent», que es reserva com a sorpresa per als espectadors.
Entrades en línia
Una de les novetats d’aquesta temporada és la possibilitat de comprar les entrades per internet. Fins ara la reserva es feia trucant a Jaume Puig, un dels màxims responsables del grup Escènic. Ell era qui gestionava les localitats. «Aquest any hem decidit automatitzar el procés per evitar dificultats», explica Gener. El canvi, assegura, ha estat un èxit: per a l’estrena d’aquest cap de setmana ja tenen més del 80% de l’aforament ocupat.
