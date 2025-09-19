Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Cardona farà el ple amb «Bandera negra»

El nou espectacle musical sobre el setge de 1711 al castell de Cardona posa el focus en les conseqüències de la guerra sobre la gent de poble. S’estrena amb dues funcions exhaurides

Intèrprets i músics han acabat de posar a punt el nou musical del setge de 1711 aquesta setmana la col·legiata

Pepa Mañé Vall de Vilaramó

Cardona

El castell de Cardona és una fortalesa inexpugnable: el 1714 només va capitular després de la caiguda de Barcelona, l’11 de setembre, davant l’exèrcit borbònic. El baluard va resistir fins al 18 de setembre. Però el 1711, en plena Guerra de Successió, ja es va forjar la seva llegenda: va resistir un mes i mig (entre les mesos de novembre i desembre) els intents d’assalt a la fortalesa. El setge borbònic va fracassar. Aquesta història heroica s’ha explicat amb espectacles de recreació històrica des del 2004, en el marc de l’Aplec de l’Associació Cultural 18 de Setembre.

Avui i demà, el grup de teatre El Traspunt estrena un nou espectacle: Bandera negra, que posa el focus en les conseqüències de la guerra sobre la gent del poble i ho fa en format de musical, amb una història cantada del començament al final. El text és de Jordi Santasusagna, que s’ha basat en la seva novel·la homònima, publicada el 2014; i la música la signa Xavier Ventosa. Els dos cardonins són uns habituals dels muntatges que es gesten a la vila bagenca.

La proposta ha engrescat el públic i ja estan exhaurides les entrades per a les dues funcions previstes a la col·legiata de Sant Vicenç, al castell. Hi assistiran gairebé 500 espectadors entre els dos dies. Els qui s’hagin quedat sense entrada hauran d’esperar a les funcions de l’any que ve.

Com és habitual, els espectadors seran convidats a pujar al castell des de la plaça del Mercat, mentre s’escenifica un intent d’assalt. A la col·legiata tindrà lloc la representació que, amb 24 noves cançons, explicarà com la Isabel, filla d’uns taverners, no és a temps de fugir al castell quan la vila cau en mans borbòniques. El comte de Melun li salva la vida a canvi que la taverna segueixi servint a les tropes invasores.

Onze actors portaran el pes del musical i deu músics hi posaran música en directe. Pep Haro, que dirigeix l’espectacle del 18 de setembre des del 2017, es mostra content del resultat: «ens trobem en un punt molt alt».

INTÈRPRETS

Isabel: Clara Haro

Roc: Xavi Moraleda

Comte de Melun: Bernat Barat

Juliette: Núria Juberó

Manuel Desvalls: Jordi Santasusagna

Vilatans: Iris Haro i Eulàlia Santasusagna

Soldats : Ramon Barat, Roger Barat, Mingu Haro i Valentí Farràs

MÚSICS

Flauta, flautí i flabiol: Albert Fontelles

Trompa: Cristina Hernàndez

Trompeta: Narcís Mellado

Trombó: Marcel Comellas

Teclat: Fina Company

Teclat: Anne Dardey

Percussió: Oriol Panadès

Violí: Raquel Auguets

Violoncel: Anna Casafont

Guió: Jordi Santasusagna

Música: Xavier Ventosa

Direcció: Pep Haro

Direcció de veus: Bernat Barat

