El Clam projectarà la Palma d'Or de Canes
El Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya celebrarà una sessió especial el 2 d'octubre amb la presentació de la programació i l'emissió del film "Un simple accidente"
La pel·lícula que va guanyar la Palma d'Or al darrer Festival de Canes es podrà veure en una sessió especial oberta al públic del Clam, el Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya, el proper dia 2 d'octubre (20 h) a Bages Centre de Manresa. Tot i que el certamen tindrà lloc del 17 al 26 del proper mes, aquesta projecció clourà una vetllada prèvia durant la qual es desvetllarà la programació del Clam, que novament se celebrarà a la capital bagenca i Navarcles, on va néixer.
De moment, l'organització ha avançat que hi haurà 11 estrenes de films que han estat preseleccionats per als Oscars de l'any vinent.
El film que es podrà veure a Bages Centre en aquesta sessió especial és "Un simple accidente", del director iranià Jafar Panahi. La pel·lícula és una coproducció de França, Iran i Luxemburg amb guió del mateix Panahi, que en vèncer a Canes va aconseguir un triplet de grans assoliments. El realitzador asiàtic ja havia triomfat a Venècia amb "El círculo" i a Berlín amb "Taxi".
"Un simple accidente" és una comèdia que comença amb un accident de trànsit en el qual un ex-pres polític creu que el ferit és el seu torturador. La venjança i la identitat en una societat iraniana brutalment dividida són dos dels temes principals del film que va convèncer el jurat de Canes. A més, la cinta serà la candidata francesa a l'Oscar a la millor pel·lícula estrangera.
En el repartiment hi trobem Vahid Mobasseri, Mariam Afshari, Ebrahim Azizi i Hadis Pakbaten. La projecció a Bages Centre del film, que arribarà a les sales comercials el 17 d'octubre, es farà en versió original subtitulada al català.
