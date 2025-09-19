"El Crist en Majestat de Taüll ha de ser la nostra Gioconda"
El periodista Joan Pau Inarejos, que té més de 26.000 seguidors a X amb el compte @RomànicCatalà, presenta avui divendres a Manresa el llibre "Amb ulls de romànic"
El periodista Joan Pau Inarejos (Sant Boi de Llobregat, 1983) va començar fa tres anys a divulgar l'art romànic a la xarxa social Twitter i avui en dia el seu compte @RomànicCatalà ja té més de 26.600 seguidors. Fruit d'aquesta experiència d'èxit va rebre la proposta de fer un llibre i s'hi va llançar de cap amb la voluntat d'apropar l'art català dels segles XI al XIII al públic amb un llenguatge rigorós i literari alhora que amè i assequible. Avui divendres, 19 de setembre (19 h), presenta "Amb ulls de romànic" (Rosa dels Vents) a la Llibreria Parcir de Manresa en un acte organitzat pels Amics de l'Art Romànic del Bages.
Ha hagut de desmuntar gaire tòpics?
Un és el de la ruralitat i l'austeritat del romànic. Tota Europa era romànica, hi havia catedrals i palaus de gran luxe, amb un gran ús del color. Es diu que no en sabien prou, i evidentment hi va haver una evolució, canvis, ... En el segle XV, la manera de mirar es va centrar la perspectiva, a partir dels pintors florentins, però no era l'única forma de representació. Avui tenim la fotografia, el cinema, ... però hi ha altres maneres de mirar que no remeten a les lleis de la perspectiva. Com el romànic, usen el contrast de colors, no hi ha perspectiva jeràrquica, els personatges i els temes més importants es representen més grans, ... Les lleis de la publicitat i l'art modern ja hi eren en el romànic per traslladar el missatge religiós en un temps en què l'església necessitava refermar-se, doncs encara hi havia presència islàmica, heretgies, ... L'art anava a remolc d'aquestes estratègies doctrinals. I l'any 1000 va ser un moment de gran expansió cultural.
S'ha dit i repetit que el romànic és l'art nacional català. És encertat o un excés de patriotisme?
Amb el romanticisme, hi va haver un moviment comú a tot Europa, cadascú buscava el seu estil nacional. A Espanya es va fer amb el mudèjar, que a Barcelona va fer molt furor: la plaça de toros de les Arenes, la Casa Vicens de Gaudí, ... Es buscaven estils del passat que donessin idiosincràsia a la nació. En el primer terç del segle XX veiem aquesta inèrcia de considerar el romànic com l'art idiosincràtic de Catalunya. Es pot discutir perquè hi ha romànic a més llocs, el trobem al nord d'Itàlia, a Renània, fins i tot a Noruega. Hi ha un romànic català amb uns trets estilístics comuns, una pintura que respon a un context històric i a una generació política concreta. Després, això es va frenar perquè no som un país de grans palaus, no hi va haver la seu d'una monarquia o un imperi. Potser per això el romànic ha quedat i s'ha preservat. He parlat amb restauradors que recentment han fet descobertes que els han omplert d'emoció quan han rascat i han trobat una pintura del segle XII.
El romànic, doncs, és un art amb molta tirada a Catalunya.
Hi va haver una burgesia il·lustrada amb consciència nacional, els Puig i Cadafalch, Domènech i Muntaner, Folch i Torres, ... que van cercar els orígens i van dur a terme actuacions tan controvertides com arrencar les pintures de l'esglésies pirinenques, però si l'alternativa era que les pintures acabessin marxant a l'estranger, perquè el romànic era vist amb ulls d'avidesa, doncs en el fons no va ser un mal menor sinó un bé. Ells parlaven, amb un cert provincianisme, de fer del Museu Nacional el Prado del romànic. Jo prefereixo parlar del Louvre, perquè crec que el Crist en Majestat de Taüll hauria de ser la nostra Gioconda, fins i tot com a clixé, i trobar-la en tot el marxandatge, tasses, samarretes, ... És una peça capital de l'art medieval i per veure'l al MNAC no has d'esquivar turistes perquè no és petita com la pintura del museu parisenc.
Barcelona ha de ser una gran capital del romànic, no només del modernisme o el gòtic
Aquest pudor tan català ...
Sí, i una mica de mala consciència, també molt catalana, de pensar que tot això està a Barcelona i no al Pirineu on va estar tants segles. Però el que hem de fer és explicar que aquest museu ja és aquí i que Barcelona ha de ser també una gran capital de l'art medieval, no només del modernisme. Tenim el barri gòtic, tot i que sigui una reconstrucció, i també hi ha romànic, descobrir el romànic barceloní és interessant, amb esglésies com Sant Pau del Camp i la capella de Sant Llàtzer. Són indrets que han sobreviscut, i poden fer pensar, de forma errònia, que el romànic era un art rural. La qüestió és que ha quedat aquest romànic en llocs on s'ha substituït i que va sobreviure a les modes dels segles posteriors. Ens hem mirat el romànic com una ruïna maca, una herència dels romàntics del XIX, però hem de recordar que va ser un art del luxe, emmirallat en l'art bizantí, que buscava la grandària.
Si entrés a la col·legiata de Sant Vicenç de Cardona, l'últim que sents és claustrofòbia.
Exacte, la idea que el romànic era petit, angoixant i hermètic no és certa. Ho veiem a Cardona, a Gerri de la Sal, a la catedral de la Seu d'Urgell. També tenim edificis que ens mostren la transició entre el romànic i el gòtic, com el monestir de Sant Cugat, la Seu Vella de Lleida, la catedral de Tarragona. Hi ha edificis amb la capçalera romànica, la nau gòtica i la façana barroca.
De guies i manuals del romànic n'hi ha molts. Com es va plantejar el seu?
Jo he fet una obra de divulgació, amb rigor i humor. Considero que cal repetir cada dia les obvietats, perquè un mal dels periodistes és donar les coses per sabudes. I ho he fet amb un estil literari, amb el meu segell personal. Faig mems romànics amb temes d'actualitat, sigui Donald Trump o un Barça-Madrid. El llibre no és ni una guia geogràfica ni una història del romànic, parlo de temes com l'espai, el dolor, el cos, els màrtirs, els claustres, ... He volgut presentar al lector allò que ens sorprèn estèticament i la lletra petita del romànic, l'explicació del perquè de cada fet. Sempre m'han agradat els llibres de text de l'escola i l'institut, perquè sintetitzaven tot allò que cal saber de cada tema, amb matisos, és clar. Per tant, el meu llibre és molt explicatiu i, alhora, un viatge literari.
La idea que el romànic era petit, angoixant i hermètic no és certa, ho veiem a Cardona
Hi ha romànic que no coneixem?
A la catedral de Girona tenim el Brodat de la Creació, una obra excelsa del tèxtil europeu juntament amb el brodat de Bayeux. Crec que encara és poc conegut.
Un dels elements més fascinants del romànic són els campanars.
Ho veiem a Boí. Es van indultar campanars en molts casos de reconstrucció dels temples en època gòtica, barroca, neoclàssica, ... Els campanars són els últims mohicans del romànic. Tenien una funció litúrgica, però també servien per vigilar i donaven prestigi, per això es van mantenir. Josep Pla va dir que Catalunya és la regió més occidental d'Itàlia. Tant de bo! Soc un enamorat d'Itàlia. L'arc que fan Catalunya, el sud de França i el nord d'Itàlia és on neix i s'expandeix el romànic. Va ser el primer estil continental. Al segle XVIII ja es deia que el romànic és l'art romà no fet pels romans, amb voltes de canó, edificis basilicals, ... El què volien era captar els fidels i tenir-los allà dins.
El llibre respira aquesta emoció.
El romànic volia ser un cop de puny a l'ull, perquè s'havia de veure des de l'última bancada, a la llum de les espelmes. Amb el llibre proposo fer una certa immersió en com devia ser per un català de l'any mil l'experiència de veure tot allò.
Què n'opina de l'afer Sixena?
Em genera ràbia i avorriment, per la manera com s'ha polititzat. Ràbia perquè hi ha gent que en fa bandera i no saben què són les pintures ni les han vist mai. És evident que és una obra que ve de l'Aragó, que les pintures van ser salvades per Gudiol i companyia, el territori era una mateixa diòcesi, ... El debat sobre la propietat de les pintures és legítim. Però a mi m'agrada l'obra d'art, i del que menys es parla és de l'obra d'art. Aneu a veure aquestes pintures! I aprofitem-ho per parlar de la història de Catalunya i d'Espanya que hi ha allà dins. Les pintures van ser cremades per milícies anarquistes, carbonitzades, per això van perdre els colors originals, però hi va haver un moviment virtuós de rescat del romànic i no m'agrada la ingratitud de no reconèixer que es van salvar. Moure-les, ara, és un risc. A Taüll s'ha fet un videomapatge.
Solucions n'hi ha.
Deixem els murs en pau, ja han patit prou per agressions, vandalismes i guerres, però també per les restauracions. Hem estressat els murs i les pedres, deixem-los respirar! Tant de bo es trobi una solució. Seria perillós moure les pintures, i estaria bé que hi hagués algun tipus d'acord perquè es pugui gaudir de les obres d'art als dos llocs.
