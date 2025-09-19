Quinze quilos de plantes silvestres i tretze metres de paper
Ariadna Torres desplega a l'Espai 7 del Casino de Manresa el resultat final del Premi Biennal 2025 que atorguen la Taula d'Arts Visuals i l'Ajuntament
Un agraïment al bromus catàrtic, el canyís, la canyota, la cua de rata, la cugula, l'eleusina, la forcadella, el gram, el holcus llanós, el margall, la pelosa i el ripoll. Reconeixent el paper capital de totes aquestes plantes ha començat Ariadna Torres el breu parlament que ha precedit a la inauguració de l'exposició "Ocupació al buit". Un homenatge a la matèria primera del resultat final del projecte que en el seu dia l'artista manresana va presentar al Premi Biennal 2025 i que el jurat del certamen, convocat per la Taula de les Arts Visuals de la Catalunya Central i l'Ajuntament de la capital bagenca, va tenir a bé de guardonar. La recompensa van ser 2.000 euros i el dret a fer a una exposició a l'Espai 7 del Centre Cultural el Casino de Manresa, un projecte que finalment veu la llum fins al 5 d'octubre. L'entrada és lliure cada tarda, excepte els dilluns, de 17.30 a 20.30 h.
"Vaig ocupar el terrat de la mare per bullir les plantes" explica Torres, que agraeix també l'ajuda d'Ariadna Borràs en el procés creatiu de les lletres que ara trobem escampades pel terra de l'Espai 7. Rellevant va ser també el paper d'Anna Bedmar per dissenyar la instal·lació, i dels qui li van deixar una pistola i un compressor, els qui li van obrir les portes del pàrquing per escampar els fonaments del paper de tretze metres de llargada i 1.5 m d'amplada creat a partir de 15 kg de plantes silvestres recollides pels marges de Manresa i l'entorn.
Un treball focalitzat al mes d'agost, feixuc, laboriós, experimentant les bondats -i els desespers puntuals- del sistema prova-error-encert. "Vaig estendre la malla, amb una màquina sorollosa anava col·locant la polpa i rectificant la trituració fins a trobar el punt", rememora: "aquell dia, vaig començar al matí i vaig acabar encenent el frontal perquè m'hi vaig passar hores".
"M'agrada treballar el paper com un objecte artístic en si mateix", reivindica la creadora manresana. "Fa temps que experimento amb papers fets d'herbes i em fixo en les textures i els colors que atorguen cada planta al paper", afegeix. L'exposició és una proposta de tall escultòric, performàtic. El visitant entra a l'Espai 7 i ha de mirar a dalt i a baix. Al sostre, inabastable, la làmina de paper formes irregulars i suggerents; a terra, un munt de lletres desordenades que es poden moure, ordenar, vocals i consonants per jugar a formar paraules o a imaginar que han caigut del paper o bé aquest les ha expulsat. El món vegetal esdevé paper, un miracle real fet de paciència.
