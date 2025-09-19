El reggae sonarà dissabte durant més de dotze hores a la plaça Europa de Manresa
Per l'escenari passaran grups de diferents tendències i hi haurà una actuació d'Humana Sound System, en una vetllada d'accés gratuït
L’associació Reggae Inner Luv Manresa organitza per aquest dissabte una trobada musical a la plaça Europa de la capital bagenca, amb una proposta de més de dotze hores de música a partir de les 12 del migdia. El gènere del reggae centrarà les actuacions que es podran gaudir gratuïtament fins a la 1.30 h de la matinada.
Tal com explica l’organització, per l’escenari passaran formacions que, en el seu conjunt, ofereix un panorama divers de les tendències del reggae. Els espectadors podran gaudir amb estils com l’afro-beat, el dancehall i el duc, entre altres.
Entre les formacions participants hi haurà artistes locals com Roger Prunes (Dr. Priuns Selector), així com Osato, de Nigèria, i Sofita ft. Naycostero, de l’Argentina, entre altres. Un altre dels plats forts de la vetllada serà el concert d’Humana Sound System, un duet format per Roger Farré i Natxo Tarrés, de Gossos.
A més de les actuacions que s’aniran succeint a l’escenari, a la plaça Europa també hi haurà un pintacares infantil amb el grup d’Animació Ai Carai, de 12 a 14 h, un mercat d’artesania, servei de barra i food trucks.
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
- L’església ultra s’expandeix des de Manresa per la xarxa: les claus del missatge
- Ampans mostra el seu vaixell insígnia, la residència La Parada, durant un sopar solidari
- La multireincident de Manresa entrarà demà a presó després d'una condemna judicial
- El director del Guillem Catà agraeix en una carta el suport per aturar el desnonament d'un alumne del centre
- A restauració el gegant del Brut de Torà després que un espectador el fes caure en tibar-lo del braç
- Així és el nou edifici sigular d'Ampans
- Escapada ràpida a un dels pobles més bonics del Pirineu