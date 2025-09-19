Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El reggae sonarà dissabte durant més de dotze hores a la plaça Europa de Manresa

Per l'escenari passaran grups de diferents tendències i hi haurà una actuació d'Humana Sound System, en una vetllada d'accés gratuït

Roger Farré i Natxo Tarrés formen el duet Humana Sound System

Roger Farré i Natxo Tarrés formen el duet Humana Sound System / FOTOGRAFIA PROMOCIONAL

Toni Mata i Riu

Manresa

L’associació Reggae Inner Luv Manresa organitza per aquest dissabte una trobada musical a la plaça Europa de la capital bagenca, amb una proposta de més de dotze hores de música a partir de les 12 del migdia. El gènere del reggae centrarà les actuacions que es podran gaudir gratuïtament fins a la 1.30 h de la matinada.

Tal com explica l’organització, per l’escenari passaran formacions que, en el seu conjunt, ofereix un panorama divers de les tendències del reggae. Els espectadors podran gaudir amb estils com l’afro-beat, el dancehall i el duc, entre altres.

Entre les formacions participants hi haurà artistes locals com Roger Prunes (Dr. Priuns Selector), així com Osato, de Nigèria, i Sofita ft. Naycostero, de l’Argentina, entre altres. Un altre dels plats forts de la vetllada serà el concert d’Humana Sound System, un duet format per Roger Farré i Natxo Tarrés, de Gossos.

A més de les actuacions que s’aniran succeint a l’escenari, a la plaça Europa també hi haurà un pintacares infantil amb el grup d’Animació Ai Carai, de 12 a 14 h, un mercat d’artesania, servei de barra i food trucks.

