La Setmana del Llibre arrenca desplegant tot el potencial editorial en català: les claus per no perdre't res
Els organitzadors encaren una edició que amplia l'espai amb unes 300 activitats programades
Eli Don (ACN)
La Setmana del Llibre en Català ha obert portes aquest divendres, preparada per desplegar tot el potencial editorial en català. Durant deu dies el passeig de Lluís Companys de Barcelona es convertirà en un lloc de trobada pels amants de la literatura, amb la presència de 265 segells editorials en català i unes 300 activitats programades. Enguany s'han instal·lat un total de 94 casetes en un espai que arriba als 8.900 metres quadrats i que compta amb tres escenaris, recuperant l'espai familiar. Els editors expliquen a l'ACN que arriben a la cita "amb ganes" de trobar-se amb els lectors, i també de presentar les seves novetats. "La Setmana és cada vegada més important per nosaltres", admeten, "estem molt il·lusionats".
Amb els llibres ben col·locats en cadascuna de les casetes i els escenaris enllestits i preparats per acollir els actes dels pròxims dies, ha començat una nova edició d'una de les cites literàries més consolidades: La Setmana del Llibre en Català. Les sensacions de les editorials enguany són d'allò més bones en una "tornada" després de l'estiu que arriba carregada de novetats.
"Fa un temps meravellós i tenim ganes de començar a mostrar als assistents tot el que hem estat preparant", explica Octavi Botana de l'Editorial Finestres, que ha obert la seva parada amb les coses ja col·locades del matí. Botana valora positivament que l'esdeveniment es faci durant el mes de setembre, un període que queda prou separat de la diada de Sant Jordi, però prou a prop de les festes de Nadal. "També notem aquesta revifada pel que fa a les vendes, i està molt bé", afegeix.
En el cas de la Cristina Sagrera, de Gata Maula, és la primera vegada que assisteix a la cita amb la seva editorial, que va començar a caminar fa tot just uns mesos. "Som una editorial nova i ens estrenem amb molta il·lusió", reconeix, "estem acompanyats de les editorials Cap de Brot i Ela Geminada, esperant tenir uns bons deu dies".
Per Sagrera, La Setmana és una oportunitat de "saludar" totes aquelles persones que s'han interessat pel projecte i a qui no han pogut posar cara en persona. També defensa que és una bona oportunitat per "parlar de llibres, remenar i comprar". "Volem aprofitar aquests dies al màxim", insisteix. En la mateixa línia s'expressa Marc Viñas, de Penguin Random House, que sosté que la cita s'ha tornat "cada vegada més important" per ells.
Viñas celebra que la fira coincideixi amb la Mercè, un fet que els permet tenir més visitants. Pel que fa a la ubicació – que s'ha mantingut al passeig Lluís Companys – creu que tots els espais tenen els pros i contres. "Probablement, a nivell de trànsit de persones sigui més interessant, però l'anterior també tenia els seus avantatges", reflexiona.
Més que una fira literària
Pel que fa a l'organització, el president d'Editors.cat, Ilya Pérdigo, assegura que estan molt contents com cada any i convençuts de tirar endavant una nova edició al passeig Lluís Companys. "Enguany amb un tercer escenari i un espai més gran i còmode, amb pràcticament mil metres quadrats més", detalla. Això els porta a pensar que, com a mínim, es repetiran la xifra d'assistents de l'any passat, que va arribar a 100.000 persones.
"La Setmana creix cada any, pel que fa a visitants i de facturació, sembla una obvietat, però el fet de portar el llibre en català al centre de la ciutat va molt bé", assegura. Pérdigo també deixa clar que estan cada dia amb un ull posat al cel, tot i que l'any passat van tenir uns dies "sense incidències climàtiques".
Finalment, defensa que el sector del llibre en català passa per un bon moment, afegint que una mostra molt clara és la imatge de totes les parades de La Setmana plenes amb llibres de tota mena. "S'ha de treballar per mantenir aquest ecosistema i aquesta varietat", afegeix.
Programació per a tots els gustos
La 43a edició de La Setmana del Llibre en Català – que comença avui i s'allargarà fins al 28 de setembre – aposta per una programació variada i per a tots els gustos, reforçant l'aposta infantil i juvenil. Concretament, hi haurà 312 expositors, entre editorials, llibreries i institucions; així com unes 300 activitats.
Una de les apostes d'enguany és la millora el recinte. A les àrees ja habituals, s'hi sumen un nou espai de lectura Caixa de Guissona, 'La Carpa de la Llengua' del Departament de Política Lingüística amb el Consorci de Normalització Lingüística per a promoure la llengua catalana i difondre els seus recursos d'aprenentatge, i un 'L'Espai de converses', on tindran lloc diàlegs entre autors.
Per la seva banda, l'àrea familiar incorpora 'La petita lectura', on hi haurà més d'un centenar de contes i llibres a disposició dels infants, i el 'Taller IBBYcat', on s'exposaran algunes dinàmiques interactives vinculades amb la lectura, i que està produït pel Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil. La Setmana continuarà comptant amb 'La Revisteria', la gran carpa de les revistes en català de l'APPEC i amb l'espai expositiu dissenyat i produït per la Institució de les Lletres Catalanes.
Inauguració amb Pere Lluís Font
Aquest dissabte es farà la inauguració oficial de La Setmana amb la glossa del premi d'Honor de les Lletres Catalanes 2025, el filòsof Pere Lluís Font. Conduït per la periodista Sara Loscos, hi participaran la poeta Raquel Santanera i el músic Jaume Coll. També destaquen els actes de lliurament del premi Trajectòria, que recau en Andreu Martín; i el premi Difusió, que reconeix David Guzman.
Un altre dels actes centrals serà 'Grops de paraules. Entonant Llompart i Vicens', organitzat per la Institució de les Lletres Catalanes i conduït pel poeta Josep Pedrals. Fragments de textos de Josep Maria Llompart i Antònia Vicens inspiraran les intervencions improvisades de La Ludwig Band i Glosa Càustica.
La Setmana dedicarà dues tardes al públic més jove. Divendres 19 de setembre es parlarà de còmic i de salut mental. La tarda del dissabte 27 es dedicarà a temes com l'amor i la parella amb autors de novel·la romàntica.
Els diàlegs entre autors també tindran una gran importància amb noms com Jordi Cornudella, Perejaume, Raül Garrigasait, Mar Garcia Puig, Enric Pardo, Sergi Pàmies, Toni Sala, Josep Lluís Badal, Míriam Cano, Marta Soldado, Marina Monsonís, Maria Barbal, Marta Orriols, Emma Vilarasau, Montse Barderi, Sílvia Soler, Toni Cruanyes o Manel Vidal, entre altres.
Novetats i taules rodones
La cita tindrà les novetats d'autors catalans com Joan-Lluís Lluís, Toni Sala, Míriam Cano, Josep Lluís Badal, Jaume Clotet,Melcior Comes, Rafa Lahuera, Cesc Martínez, Youssef El Maimouni, Carlota Font; Laura Cera; Tània Soler; Albert Font; Edgar Cotes; Daniel Genís; Carlos J. Sánchez; Edgar Cantero, Jordi Sierra Fabra, Jordi Dausà, Biel Cussó, Susanna Hernàndez, Gil Pratsobreroca o Aleix Sarri.
Un any més, l'esdeveniment serà escenari d'activitats de debat sobre l'edició de l'assaig en català, la literatura i la intel·ligència artificial, el feminisme o la traducció. Es dedicaran alguns espais de la programació a gèneres o temes com novel·la negra, literatura fantàstica, clàssics universals o dones protagonistes. Altres temes en l'àmbit de la no-ficció seran repressió, llengua i literatura, ciència, espiritualitat i filosofia, cuina, natura i muntanya o jocs de llengua.
Pel que fa a figures internacionals visitaran la capital catalana el filòsof francès Roger-Pol Droit; l'escriptora finlandesa, Iida Turpeinen; i la periodista i escriptora russa, Anna Starobinets.
Poesia i teatre
La poesia tindrà un paper destacat en la programació de La Setmana. Es parlarà de Maria Antònia Salvà, Teodor Llorente i Ramon Llull i hi serà present Antonina Canyelles. Es presentaran les novetats de Susanna Rafart i Maica Rafecas, així com la poesia completa d'Àlex Susanna. A més, hi haurà recitals amb Amat Baró i Carles Duarte; la poesia de Sant Joan de la Creu; els haikus de Lapislàtzuli o els versos de Hafez de Xiraz. Blanca Llum Vidal serà al matí d'Òmnium i es podrà escoltar l'obra d'alguns autors de referència com Pasolini i Virginia Woolf.
Pel que fa al teatre, Julio Manrique oferirà un tast de la presentació de la temporada del Teatre Lliure i de Llum de guàrdia, la col·lecció de textos teatrals vinculada a les estrenes del teatre. També es presentarà l'adaptació teatral d'Olor de Colònia, amb Toni Cabré i Sílvia Alcàntara, i Puig Antich, cas obert, de Publicacions de la Generalitat, així com un llibre de fotografies centrat en l'actor Pere Arquillué, que serà a La Setmana.
Públic familiar
Amb un nou escenari, s'han programat 66 activitats: 6 espectacles de petit format, 17 sessions de narració, 15 històries il·lustrades i 7 tallers, propostes protagonitzades per autors i il·lustradors com Teresa Duran, Òscar Dalmau, Míriam Tirado, Jaume Copons o Liliana Fortuny, entre d'altres.
Les novetats literàries seran presentades per companyies i narradores professionals com El Pot Petit, El Pony Pisador, Cia Vivim del cuentu, Lídia Clua, Crisspeta, Mertxe París, Txell Alujas, Laura Bernis, Vivi Lepori, Maria Mendazona, Maria Armengol, Judit Torné, Sherezade Bardají o Gina Clotet.
A més, famílies i escoles disposaran del 'Joc d’eines de lectura', que té per objectiu que els infants puguin moure's per La Setmana interactuant amb les casetes, buscant els seus llibres preferits, perquè els puguin anotar en una llista i començar a fer-se la seva pròpia biblioteca personal.
Rutes literàries
Aquest any, La Setmana del Llibre en Català oferirà una trentena de passejades literàries a partir de llibres publicats de la mà dels seus autors. 22 d'aquests es faran a Barcelona ciutat i 8 en altres indrets de tot Catalunya. En el cas de la capital catalana, es descobriran escenaris de novel·les amb autors com Ramon Solsona, Elisenda Albertí, Xavier Theros o Andreu Claret. A més, hi haurà itineraris de natura pel Parc de Collserola i d'ornitologia al parc de la Ciutadella.
Fora de Barcelona, hi haurà itineraris a Girona, amb Cristina Canamasses; a Mataró, amb Manuel Cuyàs; a Premià de Mar amb Rafael Vallbona; a Montserrat amb Martí Gironell; i a Tarragona amb Magí Sunyer. Aquest any, s'hi afegeixen tres itineraris organitzats pel Museu d'Història de Barcelona sobre Aurora Bertrana, Maragall i Verdaguer, i Mercè Rodoreda.
