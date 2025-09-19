«Els adolescents tenen els mateixos problemes, però ara van farcits d’internet»
Les il·lustracions de Joan Turu acompanyen els poemes que omplen les pàgines de «Dir el monstre», del qual l’autora en parlarà avui divendres en la primera jornada de la Setmana del Llibre en Català
La jornada inaugural de la Setmana del Llibre en Català, que arrenca avui divendres al Passeig Lluís Companys de Barcelona, tindrà una taula rodona amb la participació de Sònia Moya, veïna d’Avinyó i professora de l’Institut Lacetània de Manresa. La poetessa presentarà el seu darrer llibre, "Dir el monstre" (Trípode), que compta amb les il·lustracions de Joan Turu. En l’activitat que duu el títol «Tarda Jove II. Parlar-ne també cura», Moya parlarà amb Montse Marquès, que ha escrit "El mar dins meu" (El Cep i la Nansa) i "Biel Moreno", autor de Bestiari, del segell olesà Paper d’Estrassa.
"Dir el monstre"
Sònia Moya (poesia) i Joan Turu (il·lustració)
Trípode (Col·lecció Mimosa)
16 euros / 150 pàgines
Poesia
Per a qui és la poesia del llibre?
Vaig començar fa temps a escriure poesia per tothom, perquè l’etiqueta poesia infantil no m’acaba de convèncer, sobretot perquè la que m’arribava em costava de consumir, amb la meva filla, ja no dic per mi com a lectora. Ho vaig presentar a la Montse Maestre, coordinadora de la col·lecció Mimosa, i la Pilar Blasco, editora de Trípode. Em van dir que havia fet un poemari juvenil i em vaig adonar, en el fons, que m’he dirigit sense adonar-me’n als meus alumnes. I a tothom en general.
Però pensava en els nens quan s’hi va posar?
Volia que una nena, com havia sigut la meva filla, la pogués entendre amb l’acompanyament de la mare o el pare. Els adolescents el poden entomar perfectament sols. I trobo que és un material ideal per l’aula, perquè està carregat d’emocions i és incòmode.
He fet un llibre incòmode i obro la porta d’aquesta incomoditat a totes les edats
Quan diu incòmode, ja s’està adreçant a algú?
No, estic obrint la porta a la incomoditat a totes les edats. Per exemple, un poema es diu Mort, i jo a la meva filla li he parlat de la mort des que té ús de raó. Quan han mort familiars nostres, la Júlia ha plorat i ha pogut preguntar. És un llibre incòmode perquè treu certs temes que són tabús, però no m’estic dirigint només a qui vulgui escoltar-me.
Abordar amb els adolescents la mort, sí, però fer-se gran ... què hi té a dir un nen de sis anys?
Fer-se gran és créixer. Pot ser molest per al nen perquè de cop ja no el deixen jugar quan vol, ha de fer deures, exàmens, els conflictes ja no els resolen el papa i la mama. Fer-se gran és un repte per tothom, il·lusionant, però comporta dificultats, i sobretot responsabilitats.
Com es manté l’equilibri perquè els poemes els puguin llegir lectors de diferents edats?
He intentat que a mi, com adulta, m’agradés. I jo als nanos de sis anys els parlo com a iguals, no amb diminutius. La prova és que s’està venent com a llibre d’adults, també. Els sembla bastant semblant als que he fet fins ara. Amb la diferència que intento no ser hermètica amb els conceptes. Evidentment, hi haurà algun poema que un nano petit no entendrà. No passa res. Potser d’aquí a cinc anys el reprendrà, la poesia, a cada moment ens parla amb nous significats.
La por a equivocar-se és un altre tema. Ens pot afectar a tots.
La por a equivocar-se quan tothom t’està mirant. Això és molt de nens petits, fins i tot d’adolescents, però els adults també ens sentim jutjats quan estem fent una cosa. Hi ha aquella expectació de qui no vol que ens vagi bé perquè així deixin d’estimar-nos i l’estimin a ell.
En aquest sentit, «Cistella» deixa clar que qui no llança no falla.
Només s’equivoca qui s’arrisca. El poema de la cistella va molt vinculat a equivocar-se, a què t’assenyalin. I a acumular fracassos, però els fracassos ens porten als encerts.
L’important és no parlar de l’emoció pròpia com a anècdota que no transcendeix
És habitual parlar de les pors i les emocions des de la poesia?
Reivindico que això no és un llibre d’autoajuda. Dir el monstre és verbalitzar les pors, i algú pot pensar que si ho fa estarà millor. No, això és un llibre de poesia i hi ha una voluntat estètica. Ara, aquest cop, el material poètic ha estat l’emoció i les dificultats. No sé si hi ha molts més llibres de poesia que treballin l’emoció d’una manera tan explícita, però la matèria poètica més suada del món és l’emoció. Sobretot, l’important és no parlar de l’emoció pròpia com a anècdota que no transcendeix. La poesia de l’experiència pot ser molt interessant, però té un punt de perillosa perquè si no transcendeix, el poema només em serveix a mi i a quatres més.
Què són els monstres fake?
Els més perillosos són aquells que no van disfressats de monstres, has de vigilar el que va amb la màscara posada. Els monstres peluts i llefiscosos són molt fàcils de vèncer, els perillosos són els que es disfressen d’amic, de llaminadura, de desig. M’agrada parlar del poema Celebrar perquè el tema principal és com l’alcohol omple els buits que tenim, i el reivindico perquè sempre es parla de com de malament beuen els joves d’avui en dia, i sí que és veritat que és diferent de com ho fèiem nosaltres. Però com bevem els adults? Per omplir buits.
Els joves d’avui estan més preocupats per la salut mental, el seu futur i el benestar?
Crec que això no ho sap ningú, però la meva experiència com a mare em fa veure que, en essència, els adolescents comparteixen històricament els mateixos problemes. Però ara es farceixen amb les xarxes socials i internet. I crec que estem una mica perduts a l’hora d’ajudar-los. Penso, com és que no desconnecten d’això que els fa tant mal, però els adults també estem atrapats amb el telèfon.
També hi ha monstres lletraferits: la poesia.
Soc molt pesada amb això. No hi ha grup a qui no intenti fer-li estimar la poesia des de la meva passió. Els joves no saben el què és perquè ningú els ho ha ensenyat. Només coneixen els clixés, però intento que l’estimin.
