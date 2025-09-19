Política, corrupció i prostitució: la nova estrena de La Farsa
L’agrupació teatral de Berga, La Farsa, representarà la comèdia «Fuita», que destapa un cas de corrupció d’un alt dirigent polític fictici
L'obra es representarà dissabte 20 de setembre a les 21h i diumenge 21 de setembre a les 18h
Un alt dirigent polític del país se li destapa un cas de corrupció. Ell se n’assabenta mentre està de vacances al seu xalet valorat en milions d’euros. Veu que no pot trobar cap solució i decideix posar fi a la seva vida. Abans de fer-ho, però, decideix trucar a una prostituta. Tot això no és una notícia d’actualitat, sinó que la història és fictícia, i el polític, de nom, Isidre Galí, també és inventat.
Aquest és el relat de la comèdia escrita per Jordi Galceran i que l’agrupació teatral La Farsa interpretarà aquest cap de setmana al Teatre Municipal de Berga.
Crítica a la política actual
La secretària de l’associació, Anna E. Puig, ha explicat que la història fa una crítica a la societat consumista, capitalista, i sobretot «a la corrupció, que moltes vegades esquitxa gent qui ostenta alts càrrecs de poder». I sobre el polític... Puig ha deixat en mans del públic la similitud amb un de real: «en funció de les simpaties que l’espectador tingui amb uns o altres». Ha revelat que «tot i que no posem noms i cognoms enlloc, pel tipus de polític que és i la vida que porta pot tenir un símil cap a uns determinats colors polítics que no pas uns altres».
Dirigida per Angelina Vilella, la peça compta amb cinc personatges i tota l’acció transcorre al saló principal del xalet del senyor Galí. «Al final no deia de ser una crítica a la societat que tenim, que res és el que sembla i ningú és el que diu», ha afegit Puig.
Una autoproducció escènica
Els membres de La Farsa són els encarregats de realitzar també l’escenografia, el vestuari i el maquillatge. La companyia defensa que sempre busca crear escenografies diferents entre elles, tot i «que la majoria d’obres transcorrin en salons, menjadors o cuines». L’obra de moment només es representarà aquest cap de setmana a la capital del Berguedà, però Puig ha assegurat que no estan tancats a fer-la circular arreu.
