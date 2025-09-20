SDP509: «Aquest estiu ens ha servit per aconseguir rodatge dalt l'escenari»
Els artesencs SDP509 fan balanç del seu primer estiu de gira amb l'àlbum «Mode Avió»
Actuen avui dissabte a les 23h al Pavelló Municipal d'Avinyó, abans de Buhos, amb entrades exhaurides.
Parlem amb Pau Crusellas (PauCru), Joan Altimira (Alti), Josep Forcada (Furki) i Pol Jorba (Polxics), integrants del grup SDP509, abans del concert d'aquest dissabte a la Festa Major d'Avinyó.
Avui feu l’últim concert de l’estiu amb la gira del vostre primer àlbum, «Mode Avió» a la butxaca. Feu-me una mica de balanç.
PauCru: No ens esperàvem gran cosa. Ens vam currar l’àlbum i la idea era presentar-lo a Sielu i fer el màxim de concerts possibles per ensenyar-lo a la gent.
Alti: I bàsicament per agafar una mica de rodatge, perquè no estàvem gaire acostumats a fer directes. Crec que es nota el canvi i que ens hem deixat anar una mica més a damunt l’escenari.
Furki: No hem tret gaires cançons noves però ens hem centrat més en el directe, i crec que hem millorat bastant tots en aquest aspecte.
Heu estat teloners de The Tyets a la Festa Major de Gironella i avui ho sereu amb Buhos a la Festa Major d’Avinyó. És fort això, no?
Alti: Sí, sí... No ho sé, crec que tampoc en som molt conscients.
PauCru: Amb Els Tiets hi vam parlar algun moment i és molt guai conèixer gent d’aquest mundillu que està davant de tot.
Els The Tyets us coneixien?
PauCru: Ens van dir que havien escoltat alguna cançó. Que els agradava «Què preferiries?». I sabien qui érem.
Ara mateix a Catalunya no hi ha gaires ‘Boy Bands’, és a dir grups de música formats per nois que només cantin. No sé si us ho han dit més d’un cop que sou els One Direction catalans?
(Riuen tots ) PauCru: Hi ha Sexenni.... La Pawn Gang també... 31 Fam... però són altres estils. Nosaltres som 6 veus.
Furki: Jo crec que sí que hi ha ‘Boy Bands’ per dir-ho d’una manera.
PauCru: Els OneDirection com a molt a vegades duien una guitarra, però, nosaltres, a part de cantar, en un directe fem xou.
Heu incorporat dos nous fitxatges. Guitarra i trompeta. Per què decidiu fer-ho?
Furki: Realment va ser bastant orgànic. El Sergi (guitarra) ja havia gravat guitarres amb nosaltres des de molt abans, amb alguns singles i l’EP (Estiuet 23). Al concert d’Artés ens va proposar tocar ell i amb en Canda (trompeta). I a partir d’aquí ja s’han quedat. Al final són del poble i ésmolt fàcil. També amb la voluntat de millorar el directe.
Hi ha la intenció d’afegir més músics en directe? O fins i tot algú de vosaltres?
Furki: Podríem dir que sí. La nostra idea és acabar la gira d’estiu i fins l’any que ve no ens posarem a decidir el nou directe. No sabem com acabarà... però és possible.
Com us prepareu els directes? Són durant l’any o només quan teniu concerts a la vista?
Polxics: Els primers concerts els adaptàvem al lloc on tocàvem. Aquest últim àlbum hem intentat fer un directe més tancat. Volem millorar moltes coses.
Alti: Ara ens hem adonat de moltes coses que flaquejaven i podem millorar.
Com quines, per exemple?
PauCru: Les més fluixes jo crec que és que som molts dalt l’escenari i molts cops no sabem què fer.
Alti: Bàsicament tenir més dinamisme dalt l’escenari, no quedar-nos quiets.
Polxics: Si estàs a dalt l’escenari que sigui per donar un valor afegit i si no el dones, no hi fas res. Això és el que estem intentant buscar ara.
I les que funcionen més?
PauCru: El Dídac. (Riu). El xou i la festa que intentem portar dalt de l’escenari.
Furki: I els instruments, que ens han donat molta vida. Fer música pròpia costa i quan fem un directe intentem buscar coses perquè la gent que no ens coneix estigui dins del directe.
Després de l’estiu què teniu previst?
Alti: Fer un ‘parón creatiu’.
PauCru: Però no pararem. Si surt algun bolo el farem.
I algun objectiu a curt o llarg termini?
PauCru: L’objectiu principal crec que és aconseguir més concerts dels que hem fet aquest any.
Alti: Si ens ens hi posem més en l’àmbit creatiu i intentem a través de la música ensenyar el què som, crec que tot això vindrà de la mà.
