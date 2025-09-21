Cardona hissa la bandera negra
El grup cardoní El Traspunt va interpretar «Bandera negra», un nou espectacle musical que va exhaurir les entrades en les dues sessions realitzades a la Col·legiata del Castell els dies 19 i 20
Amb text de Jordi Santasusagna i música de Xavier Ventosa, l’obra està composta per 24 cançons que narren una història d’amor i contradiccions durant el setge de Cardona de 1711
El castell de Cardona va recordar, un any més, els fets històrics ocorreguts a la vila durant la Guerra de Successió en el marc de l’Aplec del 18 de setembre. Aquest viatge en el temps enguany s’ha fet amb l’estrena del musical Bandera negra, escrit per Jordi Santasusagna, amb composició musical de Xavier Ventosa i interpretat pels actors del grup teatral El Traspunt. La proposta va tenir molt bona acollida del públic, que va esgotar les entrades tant en la sessió de divendres com en la de dissabte.
Abans de gaudir de la representació, els assistents van viure una recreació històrica durant la pujada al Castell que els va permetre traslladar-se a 1711 i veure de prop els efectes més directes dels conflictes bèl·lics: la violència, la devastació i la mort. Un cop a dalt, va començar l’obra teatral en un espai únic com és la Col·legiata romànica.
Bandera negra transcorre durant el setge de Cardona i pretén, tal com va explicar Santasusagna durant la presentació de l’espectacle, desromantitzar la guerra: «En els dos bàndols hi ha bons i dolents, i s’exploren les contradiccions. A més, guanyi qui guanyi, sempre qui pateix les conseqüències és la gent del poble». Perseguint aquest objectiu, es va crear una obra amb 24 cançons musicades en directe per la banda i que narren la història de la Isabel, filla d’uns taverners que no va poder fugir al castell durant l’arribada de les tropes borbòniques al poble. Després que la jove es trobi amb el Comte de Melun, mà dreta del comte de Muret, s’inicia una relació amorosa i contradictòria a parts iguals fruits de l’enfrontament entre els dos bàndols. Amb aquest fil conductor, l’obra, més enllà de plantejar les contrarietats del conflicte, va transmetre al públic el dolor provocat per la guerra que, malgrat acabar amb la retirada dels borbònics, va generar innumerables danys personals i materials.
«El millor dels regals»
Després d’haver fet les dues representacions amb totes les entrades venudes, el director del musical, Pep Haro, assegurava que aquesta bona rebuda, amb «totes les cadires plenes i un públic entregat» era «el millor dels regals» després de tots els mesos d’assaigs. Haro també va voler destacar el valor de l’espai on es va fer l’obra: «La Col·legiata del Castell de Cardona té una energia especial que et fa gaudir de l’espectacle a dalt i a baix de l’escenari».
