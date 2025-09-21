Fals convoca el millor teatre amateur
L’Associació Cultural i Recreativa de Fals posa en marxa avui diumenge l’onzena edició del Concurs que aplega vuit grans companyies del país, en un certamen que es perllongarà fins al maig
El Concurs de Teatre Poble de Fals obre avui diumenge l’onzena edició amb la representació del clàssic de Lorca "La casa de Bernarda Alba", a càrrec del Grup escènic SCER de l’Ametlla de Mar. Fins a la primavera entrant, el Casal acollirà les actuacions de vuit companyies d’arreu del país triades per l’Associació Cultural i Recreativa de Fals d’entre les 63 propostes rebudes. Una xifra que parla clarament de la bona salut i l’acceptació de la convocatòria bagenca.
«Hi ha comèdies, drames, títols clàssics, ...», explica Francesc Parcerisas, principal responsable de l’entitat: «és important tenir sempre alguns títols coneguts perquè això tiba la gent». Després de les edicions celebrades als anys 90, el certamen va retornar el curs passat i aquesta temporada torna a presentar un cartell atractiu que exhibeix el vigor de l’escena amateur del país. N’és el director Pere Sellarès.
Demà diumenge, a les 18 h, serà el torn de "La casa de Bernarda Alba". El 12 d’octubre, el Grup Casal Corpus de Barcelona representarà "Desclassificats", de Pere Riera, el 2 de novembre serà el torn de "L’hostalera", de Goldoni, que pujarà a l’escenari el Grup de teatre del Centre de Llorenç del Penedès, i abans de tancar l’any, el 13 de desembre, el Grup de teatre Totshicaben del Perelló farà "La barca sense pescador", d’Alejandro Casona. Totes les funcions tindran lloc a les 18 h.
El concurs es reprendrà després de festes el 24 de gener amb "El coix d’Inishmaan", de Martin McDonagh, que representa el Grup de teatre El Centru de Canet de Mar. El 14 de febrer passarà pel Casal el Grup Abraxas del Foment Martinenc de Barcelona amb "Tots eren fills meus", d’Arthur Miller. I just un mes després, el 14 de març, el Grup de teatre Naltrus de Santa Coloma de Queralt farà "Red Pontiac", de Pere Riera. La desfilada de companyies s’acabarà el 18 d’abril amb "In memoriam", de Lluís Pascual, del Grup teatral de Capellades. Totes les funcions del 2026 començaran a les 20 h.
«Molta gent arreu de Catalunya ja ens coneix», apunta Parcerisas, president d’una entitat que també destaca per la qualitat de les seves produccions. I tenen una norma sagrada: «quan hi ha funció al Casal del concurs, nosaltres no fem cap bolo». Director de moltes de les obres que l’ACR posa en escena, Parcerisas ha percebut que «des de la pandèmia, la quantitat de grups i la qualitat ha pujat».
La fi de festa, amb xou inclòs, tindrà lloc al mes de maig, probablement de nou en el marc de les Torres de Fals. «En total, es reparteixen 32 premis», inclosos els que atorga el jurat juvenil. «Ara que l’hem recuperat, és qüestió d’anar consolidant el concurs», afegeix Parcerisas.
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- Mira els nous trens que passaran per la línia de Renfe de Manresa
- Dos accidents de trànsit al Berguedà en només tres hores
- Evacuen en helicòpter un ferit greu en un xoc entre una furgoneta i un camió a la C-55, a Cardona
- El sacerdot de Manresa al centre de la polèmica per l'activitat de l'església ultra a les xarxes es referma
- Les fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana a les comarques de casa nostra
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
- Manresa compra la Torre dels Comtals, l’edifici més antic de la ciutat amb mil anys d’història