Cineclub Manresa guanya el Premi Nunes

L'entitat ha estat reconeguda per l'organització del cicle Visuals que impulsa la creació audiovisual local

Grup de participants en l'assamblea anual de la Federació Catalana de Cineclubs celebrada aquesta setmana a Granollers

Grup de participants en l'assamblea anual de la Federació Catalana de Cineclubs celebrada aquesta setmana a Granollers / FEDERACIÓ CATALANA DE CINECLUBS

Toni Mata i Riu

Manresa

La Federació Catalana de Cineclubs ha guardonat el Cineclub Manresa amb el Premi Nunes per l'organització del cicle Visuals, que porta a terme en col·laboració amb l'Ajuntament de Manresa per fomentar la creació audiovisual local. La concessió del guardó que reconeix el treball fet durant el 2024 s'emmarca en la categoria de millor fet cineclubista.

El Visuals ja ha arribat a les setze edicions després de veure la llum el 2008 per impulsar la creació audiovisual a Manresa i havent consolidat una xarxa de professionals del territori. Cada any, diversos cineastes locals reben l'encàrrec de presentar propostes, un pòsit que ha generat fins a 42 treballs, alguns dels quals han tingut continuïtat en festivals i altres certàmens. En aquest sentit, cal citar els noms de Gerard Quinto, Laura Casaponsa, Joan Jordi Miralles, Guillem Lafoz, Oriol Segon i Mònica Fornells. Tot l'historial es pot consultar al web de cineclub.

El lliurament tindrà lloc el 7 d'octubre

L'acte de lliurament del premi tindrà lloc el dimarts 7 d'octubre (20 h) a la Filmoteca de Catalunya, una trobada que també tindrà la presència dels directors Isaki Lacuesta i Pol Rodríguez com a vencedors del Premi Nunes a la millor pel·lícula catalana de l'any passat, "Segundo premio". La sessió culminarà amb la projecció del film "The Addiction", d'Abel Ferrara, un títol triat pels mateixos cineastes guardonats.

Cineclub Manresa rebrà el Premi Nunes per tercer cop a la seva història. El 2016 ja va ser reconegut amb aquest guardó pel 60è aniversari de l'entitat, i cinc anys després pel 125è aniversari de la primera projecció de cinema a Manresa i el 60è aniversari del rodatge de "Plácido". D'aquesta manera, el col·lectiu de la capital bagenca esdevé el cineclub català més premiat en aquesta categoria.

