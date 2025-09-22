La Fundació Mapfre acull la primera exposició de l'obra completa d'Helen Levitt amb algunes fotografies inèdites
Els treballs de Bernat Erra, Irina Cervelló, Abril Coudougnan i Patrick Martin s'estrenen a KBr Flama 2025
Eli Don (ACN)
A partir d'aquest dimecres i fins a l'1 de febrer la Fundació Mapfre de Barcelona acull la primera exposició de l'obra completa de la fotògrafa Helen Levitt (1913-2009), que parteix de la totalitat de les seves fotografies i arxius, només recentment oberts a la consulta pública. La mostra ofereix una completa antologia de la seva trajectòria a través de nou seccions i més de 200 fotografies, algunes d'elles inèdites. A més, inclou el documental 'In the Street', del qual va ser codirectora, i una projecció de les seves diapositives en color. Paral·lelament, l'equipament cultural presenta una nova edició de KBr Flama 2025, enguany amb els treballs de Bernat Erra, Irina Cervelló, Abril Coudougnan i Patrick Martin.
Helen Levitt, igual que altres figures com Consol Kanaga, Imogen Cunningham, Dorothea Lange o Tina Modotti, es va posicionar entre les primeres dones que van aconseguir obrir-se camí en l'àmbit de la fotografia, un món tradicionalment dominat per homes. El 1943, va ser una de les pioneres a obtenir una exposició individual al Museu d'Art Modern de Nova York, cosa que li va permetre dedicar-se professionalment a la seva obra.
Reconeguda especialment per la seva tasca a la fotografia de carrer, Levitt va evitar de manera deliberada construir una narrativa explícita a les seves imatges i sempre va preferir no explicar-les o comentar-les. Tot i aquesta reserva, les seves fotografies van aconseguir establir una connexió profunda amb el públic gràcies a la seva capacitat per transmetre emocions universals i la complexitat de l'existència.
La Fundació Mapfre a Barcelona estrena ara 'Helen Levitt', una mostra que obre les portes aquest 24 de setembre, comissariada per Joshua Chuang. Es tracta d'una proposta que incorpora la totalitat de l'obra i els arxius de Levitt, amb desenes d'imatges. Les seves fotografies de nens als carrers del Harlem hispà i altres barris pobres de Nova York ocupen un lloc central a la seva obra i són, probablement, el més conegut de la seva producció.
En elles, la fotògrafa transforma escenes quotidianes en imatges amb una certa aparença misteriosa: desbordants d'humor subversiu, picardia i emoció, amb escenes que inciten a múltiples interpretacions. Al costat del recorregut pel cos principal, incorpora els treballs fets a Mèxic el 1941 i bona part de la seva obra en color, tècnica que va abordar a partir de la dècada del 1950. A més, es presenta el documental 'In the Street' (1948), del qual va ser codirectora, així com una projecció de les seves diapositives en color.
Una nova edició de KBr Flama
Juntament amb l'exposició dedicada a la feina de Levitt, al mateix equipament aterra KBr Flama 2025, enguany amb les obres de Bernat Erra, Irina Cervelló, Abril Coudougnan i Patrick Martin, que comparteixen una mirada crítica i sensible cap a la construcció de la memòria, sigui íntima, col·lectiva o territorial.
A través de llenguatges visuals diversos - que inclouen la fotografia analògica i digital, així com la relectura d'arxius personals i públics -, el seu treball indaga en com la fotografia pot convertir-se en una eina d'exploració dels vincles interpersonals, de les petjades que deixa la indústria en el territori i del paper que exerceixen les imatges en la configuració d'identitats i memòries compartides.
Concretament, a 'Opac', Cervelló examina les implicacions culturals, mediambientals i econòmiques del complex petroquímic Solvay en la seva localitat natal, Martorell. A 'Tous els maux mots sont inventés', Coudougnan submergeix a l'espectador en el seu arxiu fotogràfic personal, una multitud d'imatges preses al llarg de sis anys.
'Looking for George', de Martin, convida a una reflexió entorn dels mites que configuren la memòria col·lectiva. Erra continua aquesta exploració a 'Fe d’errata', on analitza la construcció d'una identitat col·lectiva a partir de l'imaginari religiós vinculat al catolicisme.
