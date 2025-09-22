El Kursaal busca un nou Jan pel salt de Max Navarro a OT
El teatre convoca un càsting per a les funcions de l'obra "El meu primer Nadal al Kursaal" d'aquest mateix any
L'actor i cantant Max Navarro (Premià de Mar, 2002) ja no farà el personatge del Jan en les representacions d'"El meu primer Nadal al Kursaal" que un any més se celebraran a la sala petita del teatre manresà durant els darrers dies de l'any. L'intèrpret de Premià de Mar és actualment una de les sensacions de la nova edició del reality musical Operación Triunfo, que es pot veure a Amazon Prime, i la seva estada a l'Acadèmia, juntament amb altres 16 aspirants, converteix en inviable el seu concurs en una obra que enguany arribarà a la 14a edició i de la qual el Nadal passat se'n van arribar a fer quinze funcions. Per aquest motiu, el teatre obrirà un càsting per escollir un nou Jan.
Max Navarro es va incorporar a "El meu primer Nadal" el 2022, juntament amb la monistrolenca Núria Masip en el paper de Júlia. Ambdós, el Jan i la Júlia, són germans i davant d'un públic infantil i familiar escenifiquen els preparatius per les festes de Nadal, amb l'arbre, el tió, els regals i altres elements propis d'aquestes dates.
El Kursaal convoca un càsting per al paper d'una de les propostes del seu servei educatiu amb les següents condicions: cal tenir entre 18 i 26 anys i coneixements de cant i interpretació; els interessats han d'enviar el currículum, un vídeo interpretant una cançó i un videobook (si se'n té) a l'adreça serveieducatiu@mees.cat. El termini màxim és el 5 d'octubre.
Entre totes les propostes que rebi, el Kursaal organitzarà un càsting presencial a finals d'octubre, i l'actor escollit farà les funcions de l'obra aquest mateix Nadal.
- Els Bombers evacuen a 27 persones atrapades a l'estació del funicular de Sant Joan a Montserrat
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- El temporal deixa més de 125 litres a Montserrat i causa estralls a la regió
- Detinguda a Igualada per fer compres fraudulentes amb la targeta de la dona per a qui treballava
- Dos accidents de trànsit al Berguedà en només tres hores
- Mira els nous trens que passaran per la línia de Renfe de Manresa
- «Encara que pugui sorprendre, treballar en una funerària acostuma a agradar molt»
- Desaparegut un empresari espanyol quan navegava per les Bahames: «no va caure a l’aigua; la llanxa del veler va aparèixer a la deriva»