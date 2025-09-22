CRÍTICA / TEATRE
Fals obre el concurs amb un Lorca correcte
El Grup Escènic SCER de l'Ametlla de Mar va inaugurar el Concurs de Teatre amb "La casa de Bernarda Alba"
La dotzena edició del Concurs de teatre del poble de Fals feia el seu tret de sortida el passat diumenge amb la proposta escènica del Grup Escènic SCER de l’Ametlla de Mar, La casa de Bernarda Alba de Federico Garcia Lorca, amb la direcció de Josep Tomàs Margalef i Joan Pere Brull Martí. Alfons Parcerisa, president de l’ACR de Fals va voler donar la benvinguda a tots els assistents i va fer esment que som "un poble de 300 habitants, som un poble molt petit, però rebre la gran quantitat de sol·licituds de participació, és tot un èxit i ens omple d’orgull". El Concurs de Teatre de Fals és un concurs reconegut entre els grups amateurs de teatre. Josep Tomàs Margalef, un dels directors del muntatge va voler donar també la benvinguda al públic assistent amb una petita presentació i emmarcant l’època en la qual té lloc la peça del dramaturg granadí, "un retrat de denúncia de l’estat de submissió i humiliació de les dones a la primera meitat del segle XX".
La casa de Bernarda Alba situa a l’espectador a l’enterrament del segon marit de Bernarda, Antonio Mª Benavides. Bernarda és una dona dura, estricta, feréstega, en un rol masculí per l’època. Dels dos matrimonis, té cinc filles, Adela, Angustias, Martirio, Magdalena i Amelia. En finalitzar l’enterrament, la dona adverteix a les noies: "En ocho años que dure el luto, no ha de entrar en esta casa el viento de la calle". Amb incompresa ressignació i sense mancar un teixit de rebel·lia, les noies comencen a cosir i brodar el que serà el seu aixovar. L'única que té de moment assegurat el prometatge i casament és la filla gran, Angustias, filla del primer matrimoni de Bernarda i amb una bon dot. És l’inici de les gelosies, recels i rivalitats entre les germanes sota un imperi de tosquedat, inflexibilitat i rigorosa tradició per part de l’autocràtica mare.
La casa de Bernarda Alba és una peça complexa, fet pel qual assumir el repte de representar-la és una fita a reconèixer a la formació teatral. És un desafiament, la feina feta s’evidencia, però no s’ha assolit en tota la globalitat. És una correcta proposta amb certes mancances però destacar la cohesió de les intèrprets i destacar Susana Encinas en el paper de Poncia. El concurs de teatre de Fals té el teló alçat. I, per descomptat, no hi van mancar els aplaudiments.
