CRÍTICA / TEATRE
"Les mares" no dona tot el que promet
L'homenatge de Carles Xuriguera i Fel Faixedas a la generació de les seves mares omple de rialles el Kursaal
Tarda d’humor i homenatge al Kursaal amb Les mares, de Carles Xuriguera i Fel Faixedas en una idea original i direcció pròpies. Les mares és un homenatge a una generació: la de les seves mares. Que en un just i precís moment del muntatge defineixen com "la generació dels somnis perduts; no van ser les heroïnes de la Guerra Civil ni empoderades com avui". Una encertada precisió, malgrat el joc de paraules posterior, que va generar les rialles del públic que omplia la platea del teatre Kursaal.
A partir de la frase d’Ada Klein, "Vulguem o no, al final, tots som les nostres mares", Xuriguera i Faixedas, caracteritzats de les pròpies mares, van desgranant les seves vides, els somnis, les pors … Moltes vegades marcat en un profund diàleg d’absurd, malentesos i confusions deixant entreveure les figures de l’August i el Cara Blanca amb una proposta empàtica i amb certa hilaritat. Un inici prou prometedor.
Però Les mares acaba esdevenint una peça molt irregular, malgrat la validesa de la idea originària i el fet de tenir fugaços instants d’eficiència però de ràpid consum i digestió. Un muntatge que demana més profunditat com a merescut homenatge a aquesta generació de mares. Conté una essencial disposició de fatalisme com a justificació (o això sembla) a un text que necessitaria un treball més profund i madur vestit d’honestedat, però, de nou, recau en la justificació, amb l’atenuant de la comèdia i amb la que troben certa complicitat amb el públic. Però aquesta no és fàcil de mantenir.
Les mares és un muntatge molt particular, amb un univers i un imaginari que poden resultar atraients, però ho és en excés, efímer i amb uns recursos humorístics dels quals se n'abusa i que, fins i tot, ja haurien d'estar superats. El muntatge hauria de tenir autonomia sense la complicitat de l’espectador ,i en massa ocasions, aquesta autonomia es perd amb la prolongació de molts gags i diàlegs que després de la primera acció-reacció cauen de nou, en la reiteració.
