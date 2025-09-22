Nathy Peluso anuncia concert al Palau Sant Jordi de Barcelona el pròxim 14 de febrer
L'espectacle a la capital catalana i el que oferirà tres dies més tard a Madrid clouran la gira mundial 'Grasa'
ACN
Barcelona
La cantant argentina establerta a Barcelona Nathy Peluso ha anunciat concert al Palau Sant Jordi de la capital catalana el pròxim 14 de febrer. Al mateix anunci, l'artista també ha explicat que cantarà al Movistar Arena de Madrid el 17 del mateix mes. La guanyadora de cinc premis dels Grammy llatins tancarà d'aquesta manera la gira mundial 'Grasa', que l'ha dut a escenaris de Nova York, Los Angeles, Londres o París.
Abans dels concerts del febrer, l'argentina també actuarà a Mèxic i Puerto Rico, aquest mes d'octubre. El disc 'Grasa' ha obtingut, entre d'altres, els premis a millor cançó rap i millor àlbum de música alternativa als Grammy llatins.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Els Bombers evacuen a 27 persones atrapades a l'estació del funicular de Sant Joan a Montserrat
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- El temporal deixa més de 125 litres a Montserrat i causa estralls a la regió
- Detinguda a Igualada per fer compres fraudulentes amb la targeta de la dona per a qui treballava
- Dos accidents de trànsit al Berguedà en només tres hores
- Mira els nous trens que passaran per la línia de Renfe de Manresa
- «Encara que pugui sorprendre, treballar en una funerària acostuma a agradar molt»
- Desaparegut un empresari espanyol quan navegava per les Bahames: «no va caure a l’aigua; la llanxa del veler va aparèixer a la deriva»