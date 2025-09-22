Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Nathy Peluso anuncia concert al Palau Sant Jordi de Barcelona el pròxim 14 de febrer

L'espectacle a la capital catalana i el que oferirà tres dies més tard a Madrid clouran la gira mundial 'Grasa'

Nathy Peluso en concert al Sónar

Nathy Peluso en concert al Sónar / Jordi Borràs

ACN

Barcelona

La cantant argentina establerta a Barcelona Nathy Peluso ha anunciat concert al Palau Sant Jordi de la capital catalana el pròxim 14 de febrer. Al mateix anunci, l'artista també ha explicat que cantarà al Movistar Arena de Madrid el 17 del mateix mes. La guanyadora de cinc premis dels Grammy llatins tancarà d'aquesta manera la gira mundial 'Grasa', que l'ha dut a escenaris de Nova York, Los Angeles, Londres o París.

Abans dels concerts del febrer, l'argentina també actuarà a Mèxic i Puerto Rico, aquest mes d'octubre. El disc 'Grasa' ha obtingut, entre d'altres, els premis a millor cançó rap i millor àlbum de música alternativa als Grammy llatins.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Els Bombers evacuen a 27 persones atrapades a l'estació del funicular de Sant Joan a Montserrat
  2. El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
  3. El temporal deixa més de 125 litres a Montserrat i causa estralls a la regió
  4. Detinguda a Igualada per fer compres fraudulentes amb la targeta de la dona per a qui treballava
  5. Dos accidents de trànsit al Berguedà en només tres hores
  6. Mira els nous trens que passaran per la línia de Renfe de Manresa
  7. «Encara que pugui sorprendre, treballar en una funerària acostuma a agradar molt»
  8. Desaparegut un empresari espanyol quan navegava per les Bahames: «no va caure a l’aigua; la llanxa del veler va aparèixer a la deriva»

Igualtat licitarà de nou el contracte de les polseres antimaltractament per incorporar «millores tècniques»

Igualtat licitarà de nou el contracte de les polseres antimaltractament per incorporar «millores tècniques»

Nathy Peluso anuncia concert al Palau Sant Jordi de Barcelona el pròxim 14 de febrer

Nathy Peluso anuncia concert al Palau Sant Jordi de Barcelona el pròxim 14 de febrer

Patrimoni, transparència i participació

Un jutjat investiga per primera vegada la Guàrdia Civil per l’espionatge amb Pegasus i amb el programa Candiru

Un jutjat investiga per primera vegada la Guàrdia Civil per l’espionatge amb Pegasus i amb el programa Candiru

Trump planeja relacionar l’ús del paracetamol amb l’autisme, contradient dècades d’estudis mèdics

Trump planeja relacionar l’ús del paracetamol amb l’autisme, contradient dècades d’estudis mèdics

La defensa de Santos Cerdán demana al CGPJ que investigui si el Suprem considera «insultant» la seva estratègia

La defensa de Santos Cerdán demana al CGPJ que investigui si el Suprem considera «insultant» la seva estratègia

Sabadell insisteix que l'OPA del BBVA és «dolenta» malgrat la millora del preu

Sabadell insisteix que l'OPA del BBVA és «dolenta» malgrat la millora del preu

Els experts preveuen una tardor més càlida de l'habitual, però hi ha dubtes sobre les pluges

Els experts preveuen una tardor més càlida de l'habitual, però hi ha dubtes sobre les pluges
Tracking Pixel Contents