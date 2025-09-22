La Sala Beckett obre la seva esperada nova temporada amb el poder de la paraula
La sala del Poblenou presenta ‘L’infinit dins d’una capsa’, un recorregut per noves veus, produccions pròpies, coproduccions i festivals que reivindiquen el poder del text teatral.
Victor García
El lema de la nova temporada de la Sala Beckett presenta la profunditat i el simbolisme que hi ha darrere de la seva aposta per la dramatúrgia textual i per les creacions contemporànies. ‘L’infinit dins d’una capsa’ transforma la programació 2025/26 en un viatge eclèctic per diferents generacions, estils i llenguatges que tenen en comú un mateix objectiu: fer del teatre de text un llenguatge viu i en permanent evolució.
La Sala Beckett manté el seu compromís i filosofia amb l’autoria i els creadors que donen forma al present i al futur de l’escena, alhora que engrandeixen la seva pròpia personalitat. Noms com Paula Vogel, Lluïsa Cunillé, Alícia Gorina, Mos Maiorum, Las Huecas o Bàrbara Mestanza seran protagonistes d’una temporada especial en una sala que cuida la seva identitat estrenant una nova imatge gràfica —dissenyada per Aleix Font— i pàgina web: salabeckett.cat.
Produccions pròpies amb segell Beckett
La primera gran producció pròpia arribarà a començaments del 2026 amb Com vaig aprendre a conduir, de Paula Vogel, premi Pulitzer i una de les autores més reconegudes als Estats Units. Tot i que la peça és molt coneguda a escala internacional, a Catalunya serà la primera vegada que s’estreni.
La sala també portarà a escena Tinc un bosc al cervell, de Guadalupe Sáez, guanyadora del programa d’Ajut Benet i Jornet 2024, en una posada en escena dirigida per Alícia Gorina. I al maig —en aquest mes de tants despertares emocionals— s’estrenarà Abraça’m fins que m’adormi, un monòleg poètic i delicat de Cesc Colomina sobre l’amor primerenc, interpretat per Roc Bernadí.
Estrenes i recuperacions per obrir la temporada
La temporada s’inaugurarà amb El potser com a públic, del pintor i poeta Perejaume, dins del Festival Alcools. Durant el primer trimestre també es recuperaran muntatges recents que van exhaurir entrades en temporades anteriors, com De l’amistat, del col·lectiu Las Huecas, o Casa Calores, de Pere Riera, una obra que retrata amb tendresa i sensibilitat el pas del temps en una llar.
I entre les noves propostes destaca DEL FANDOM AL TROLEIG. Una sàtira del bla bla bla, escrita i dirigida per Berta Prieto, una mirada generacional que reflexiona amb ironia sobre l’overthinking de la generació Z. Serà la primera estrena del nou curs.
Coproduccions i estrenes compartides
La Sala Beckett reforça la seva xarxa de col·laboracions amb diverses estrenes en coproducció. Es podrà veure Tallar-se un peu amb una motoserra, de Bàrbara Mestanza, sobre la cultura de la cancel·lació, i Oficina de vida independent, comèdia de Núria Vizcarro dirigida per Carmen Marfà. També cal subratllar en vermell Dinamarca, de Lluïsa Cunillé, amb Pere Arquillué i Imma Colomer sota la direcció d’Albert Arribas.
A més, arribaran Un tall, dos terços, de la companyia Les Lloronas, amb direcció de Marc Cartanyà Pena i Rita Molina Vallicrosa, i Tendrament, la primera creació conjunta de Judit Colomer i Pau Vinyals, una peça íntima on el públic es converteix en còmplice del seu imaginari personal. Cada actuació és especial i diferent. Una experiència inoblidable.
També s’hi suma l’estrena d’El meu germà, Bernard, d’Ester Villamor i Berta Giraut, un homenatge poètic i multidisciplinari a partir dels textos de Bernard-Marie Koltès.
Residències, autoria i ajuts a l’escriptura
El dramaturg Oriol Puig Grau serà l’autor resident de la temporada, amb un projecte centrat en la desobediència que veurà la llum a la sala. Pel que fa a la companyia resident, l’espai acollirà La Moukhles & Sentís, que desenvoluparà un nou espectacle titulat Abecedari, sobre el llegat generacional.
La sala també ha atorgat ajuts als autors Marta Aguilar, Marc Angelet i Iván Morales, que desenvoluparan nous textos gràcies a les beques de suport a l’escriptura Ajut Benet i Jornet 2025.
Cicles, festivals i efemèrides
La programació es completa amb festivals i cicles que amplien la mirada artística de la Sala Beckett. Entre ells, el nou cicle Vocigrapharium, dirigit per Júlia Barbany, donarà veu al còmic underground en col·laboració amb l’editorial Apa Apa Còmics, portant les vinyetes a escena amb il·lustradors, intèrprets i músics.
També se celebraran l’esmentat Festival Alcools, el Festival Escena Poblenou —amb la peça Nosaltres, els sense nom, de Mos Maiorum i Joan Yago— i el Festival Clàssics, que reforcen la dimensió cultural de l’espai.
Al novembre es commemorarà dues efemèrides: el 30è aniversari de la companyia Hongaresa Teatre, amb l’espectacle El camino de la sal, i els 50 anys de la mort de Franco amb Fracàs Renal Agut, una proposta creada per Eduard Olesti a partir d’una idea de l’editorial Club Editor i textos de Mercè Rodoreda, Joan Sales i Blai Bonet.
Una nova identitat visual
La Sala Beckett estrena també una nova imatge gràfica, signada per Aleix Font, a més de la renovació completa de la seva pàgina web, que reforça la seva personalitat visual i la seva presència digital.
Així respira la Beckett per a aquest 2025/26. Des d’ara ja es poden adquirir entrades per a cada sessió des de la pàgina web d’aquest infinit Obrador Internacional de Dramatúrgia.
