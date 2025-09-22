CRÍTICA / TEATRE
Camp contra ciutat: el Kursaal va fort
L'obra de teatre "Turisme rural" planteja rialles i reflexions a través de la mirada de Jordi Galceran i un repartiment destacat
Quan els urbanites s’endinsen en el món del camp. O cosa que és el mateix, "Turisme rural", la peça de Jordi Galceran sota la direcció de Sergi Belbel que encetava la temporada de teatre del Kursaal de Manresa.
Borja Espinosa, Alba Florejachs, Anna Güell, Lluís Villanueva i Joel Cojal són els i les intèrprets d’uns escollits personatges en una particular, acolorida i ascendentment abrupta situació.
En Roger (Espinosa) i la Laura (Florejachs) són una parella que busquen descendència i aquest cap de setmana és l’idoni. Busquen un entorn romàntic i bucòlic i és per això que contracten passar uns dies en una casa rural, per recordar sempre el lloc on van engendrar el seu fill o filla. La casa on van és una casa pairal "que ja no dona quartos i es dediquen al turisme rural". En Pere (Villanueva) i l’Anna (Güell) no són els perfectes amfitrions que la Laura i en Roger esperaven. L’antagonisme entre les dues parelles és evident, l'oposició entre les dues parelles és necessari, el món urbà i el món rural i com juga el primer a casa del segon.
Amb una infartant i extrema presentació de personatges i situacions, s’inicia un autèntic trajecte digne de la millor atracció turística de parc temàtic, els canvis de sentit, giragonses i revolts que s’aniran succeint els primers d’impacte, alguns, amb certa previsibilitat però ben exposats i jugats. Una característica, gairebé un segell propi de l’autor, Jordi Galceran, que segueix sabent jugar amb encert el factor sorpresa pel qual, entre inici i final, el desenvolupament és abismalment força imprevisible. Destacar el canvi de rumb amb l’aparició d’en Jaume (Cojal), qui simplement materialitza totalment el desconcert. Especulacions, moltes, les que pot fer l’espectador. Amb encert, potser poc. És un curiós, fins i tot, minuciós desenvolupament dramatúrgic que va deixant, com les molles de pa d’en Napbuf, indicis, detalls que van aportant certa llum al desenllaç final de la història. Però resulta força complex. I després de la complexitat, s’inicia la previsibilitat on intuir què és el que pot estar passant i el que passarà. En resum, sense indicis de si és un ascens al cel o una davallada als inferns salpebrada amb adequades dosis d’humor. Una divertida i correcta comèdia sense més pretensió que entretenir i fer riure.
Sense cap mena de dubte, el tàndem Anna Güell i Lluís Villanueva, són els artífexs de la peça, els amfitrions de la casa; són la parella perfecta, la barreja de feréstec, saviesa ancestral i popular, molt possiblement supervivents d’una època que ja els va gran o que no entenen. I els seus antagonistes, Florejachs i Espinosa, ben defensats, els urbanites immersos en el que és un entorn hostil malgrat la seva bucòlica idea. Un bon inici de temporada teatral.
