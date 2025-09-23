Clavaíto, de l'olesana Chanel Terrero, entre els temes escollits per la gala 2 d'Operación Triunfo
María Cruz i Crespo seran els encarregats de posar veu a la cançó que l'artista de la regió central va estrenar l'any passat juntament amb Abraham Mateo
El talent musical de l'olesana Chanel Terrero tornarà a tenir presència en un dels escenaris més seguits de la televisió espanyola. Clavaíto, el tema que l'artista d'Olesa de Montserrat va estrenar l’any passat en col·laboració amb Abraham Mateo, ha estat escollit com a un dels temes examinables en la Gala 2 d’Operación Triunfo 2025.
Els encarregats de defensar la cançó sobre l’escenari seran María Cruz i Cruz Crespo, dos dels setze concursants de la nova edició. La parella musical haurà d’assumir el repte de portar a l’escenari l’energia i l’estil d’una de les peces més representatives de la trajectòria recent de l’artista olesana, amb l'afegit que la seva cançó serà examinada per un dels intèrprets originals del tema, ja que Abraham Mateo forma,enguany, part del jurat del concurs musical.
D'altra banda, el fins ara protagonista de Jan i Júlia del Kursaal, Max Navarro, interpretarà dilluns vinent Bye Bye Bye (2000) de NSYNC, en una actuació en forma de trio musical que compartirà amb els seus companys Guillo Rist i Carlos.
Navarro, que ahir va ser un dels quatre concursants proposats pel jurat per abandonar l'acadèmia, es va salvar de la nominació gràcies als vots dels seus companys dins de l'acadèmia.
