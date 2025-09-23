Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Clavaíto, de l'olesana Chanel Terrero, entre els temes escollits per la gala 2 d'Operación Triunfo

María Cruz i Crespo seran els encarregats de posar veu a la cançó que l'artista de la regió central va estrenar l'any passat juntament amb Abraham Mateo

Chanel Terrero i Abraham Mateo interpretant 'Clavaito'

Chanel Terrero i Abraham Mateo interpretant 'Clavaito' / EP

Alba Díaz

Alba Díaz

Manresa

El talent musical de l'olesana Chanel Terrero tornarà a tenir presència en un dels escenaris més seguits de la televisió espanyola. Clavaíto, el tema que l'artista d'Olesa de Montserrat va estrenar l’any passat en col·laboració amb Abraham Mateo, ha estat escollit com a un dels temes examinables en la Gala 2 d’Operación Triunfo 2025.

Els encarregats de defensar la cançó sobre l’escenari seran María Cruz i Cruz Crespo, dos dels setze concursants de la nova edició. La parella musical haurà d’assumir el repte de portar a l’escenari l’energia i l’estil d’una de les peces més representatives de la trajectòria recent de l’artista olesana, amb l'afegit que la seva cançó serà examinada per un dels intèrprets originals del tema, ja que Abraham Mateo forma,enguany, part del jurat del concurs musical.

D'altra banda, el fins ara protagonista de Jan i Júlia del Kursaal, Max Navarro, interpretarà dilluns vinent Bye Bye Bye (2000) de NSYNC, en una actuació en forma de trio musical que compartirà amb els seus companys Guillo Rist i Carlos.

Navarro, que ahir va ser un dels quatre concursants proposats pel jurat per abandonar l'acadèmia, es va salvar de la nominació gràcies als vots dels seus companys dins de l'acadèmia.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
  2. Dues fleques de Manresa i Berga, entre les que millor fan el pa de pagès
  3. Ensurt per la caiguda d'un llamp a prop de l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa: 'Semblava una explosió de gas
  4. Macrodispositiu per desallotjar més d’un centenar de persones d’un càmping il·legal de Mataró
  5. Detecten el mètode scalping a Manresa: estafen dues persones als caixers de la ciutat
  6. Els Bombers evacuen a 27 persones atrapades a l'estació del funicular de Sant Joan a Montserrat
  7. Visitants de Montserrat afectats pel temporal: 'L'aigua queia per tot arreu i patíem per la gent que estava caminant per la muntanya
  8. L'endemà del temporal: una pedra talla durant una hora la linia d'FGC de Manresa a Barcelona

Repàs de les faules de Trump sobre autisme, paracetamol i vacunes

Repàs de les faules de Trump sobre autisme, paracetamol i vacunes

De les clavegueres a la cuina: Catalunya vol convertir aigua residual en potable sense passar pel riu

De les clavegueres a la cuina: Catalunya vol convertir aigua residual en potable sense passar pel riu

El TC elimina el primer obstacle per abordar els recursos de Puigdemont i Junqueras sobre l’amnistia a l’octubre

El TC elimina el primer obstacle per abordar els recursos de Puigdemont i Junqueras sobre l’amnistia a l’octubre

El Ple del Consell Comarcal del Bages aprova mocions en suport al Pacte Nacional per la Llengua i per aturar el genocidi a Gaza

El Ple del Consell Comarcal del Bages aprova mocions en suport al Pacte Nacional per la Llengua i per aturar el genocidi a Gaza

El Govern lamenta que Catalunya no pugui tenir les competències en immigració pel veto de Podem: «No és una llei racista»

El Govern lamenta que Catalunya no pugui tenir les competències en immigració pel veto de Podem: «No és una llei racista»

El germà de Pedro Sánchez i el líder del PSOE a Extremadura aniran a judici per prevaricació i tràfic d’influències

El germà de Pedro Sánchez i el líder del PSOE a Extremadura aniran a judici per prevaricació i tràfic d’influències

Clavaíto, de l'olesana Chanel Terrero, entre els temes escollits per la gala 2 d'OT

Clavaíto, de l'olesana Chanel Terrero, entre els temes escollits per la gala 2 d'OT

Centre de logopèdia Equip Alastrué

Centre de logopèdia Equip Alastrué
Tracking Pixel Contents