La família Flores desembarca al Festival de Sant Sebastià amb el catàrtic homenatge a Antonio Flores
Alba Flores reconstrueix la figura del seu pare amb l'ajuda d'imatges i records d'amics i familiars
Violeta Gumà Jaume (ACN)
La família Flores ha desembarcat al Festival de Sant Sebastià amb la catàrtica proposta documental 'Flores para Antonio', dirigida per Isaki Lacuesta i Elena Molina. Guiat per la música del mateix Antonio Flores i construït amb l'ingent material d'arxiu de la família -fotos, dibuixos, maquetes o vídeos domèstics-, el documental aborda qüestions de la vida de l'artista com el dol, el pes de la família, la fama o les seves addiccions. A partir de les intervencions de la seva filla, Alba Flores, el llargmetratge vol esdevenir l'homenatge pòstum a un músic polifacètic. En declaracions a l'ACN, l'actriu diu que volia fer una pel·lícula que el "retratés" i l'ajudés a entendre qui va ser. "Tenia ganes d'integrar el pare a la meva vida", precisa.
Encara pendent dels detalls tècnics del metratge, com la cançó escollida en cada moment o la foto que es mostra en primer pla per començar el documental, Alba Flores es mira 'Flores para Antonio' ara ja des de Donostia i es reconeix incapaç de veure'l com una simple espectadora. Tenia només vuit anys quan el seu pare va morir i fins ara, amb 38 anys, no ha estat capaç de fer preguntes a la seva mare -Ana Villa- i les seves tietes -Lolita i Rosario.
Les preguntes, però també el resultat de les respostes s'han projectat aquest dimarts al certamen basc. Per la pantalla hi desfilen no només membres de l'arbre genealògic d'Antonio Flores, sinó artistes com Sílvia Pérez Cruz, Joaquín Sabina, Antonio Carmona o Ariel Rot, que ajuden a Alba Flores a reconstruir la vida de l'Antonio i del conjunt de la família Flores.
"Ser un Flores"
"Ser un Flores és una circumstància molt particular", reconeix l'actriu, que tota la vida assegura que s'ha sentit "molt exposada". "Tothom té una opinió i ens coneix, projecta coses sobre nosaltres de les quals ni en som conscients ni podem evitar. M'ha influït molt, ha estat el condicionant de la meva vida. Soc qui soc perquè vinc la família que vinc", pregona la neta de Lola Flores.
Amb tot, creu que hi ha espai per a tots els membres dels Flores per esdevenir allò que han volgut ser, un "marge" per créixer més enllà de les expectatives. La pel·lícula, assegura Alba Flores, li ha servit "d'inspiració". "Ell lidiava amb aquestes circumstàncies per intentar moure's mes enllà de les expectatives que tenien sobre ell. Era molt lliure", reflexiona, alhora que afegeix que el documental li ha canviat la vida.
El llegat musical d'un artista 360 graus
El projecte va néixer quan Elena Molina i Isaki Lacuesta van proposar a Alba Flores fer un documental sobre Antonio Flores i el seu llegat artístic. A partir de les trobades i de la recerca de l'arxiu familiar, els cineastes es van endinsar en la figura de l'artista com a pare, com a germà o com a amic. D'aquesta exploració va néixer 'Flores para Antonio', on es descobreix un artista "molt més complet, de 360 graus", recorda Molina en una entrevista amb l'Agència.
Segons Lacuesta, 'Flores para Antonio' és la pel·lícula d'una filla "buscant el seu pare" i intentant entendre "qui es", un viatge "cap a la paraula". "A l'Alba l'ha aclaparat tota la vida el pes de la responsabilitat i el dol. Només a partir de la recerca, decideix agafar les regnes i assumir que la veu ara és ella", detalla.
La pel·lícula s'estrenarà als cinemes el 28 de novembre i, posteriorment, arribarà a Movistar Plus+.
