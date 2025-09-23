Manresa recupera el Festival Màgic, amb 5 actes i una quinzena de mags
Després d’uns anys de pausa, aquest dissabte 27 de setembre se celebrarà la sisena edició d’aquesta proposta, que oferirà activitat variada al llarg de tot el dia, adreçada a totes les edats
Manresa és una ciutat de màgia. Ho corrobora la bona rebuda que, abans de celebrar-se, ja s’està anotant la sisena edició del Festival Màgic, que, amb la participació d’una quinzena de mags, tindrà lloc aquest dissabte 27 de setembre. Al llarg de tot el dia, s’han programat 5 activitats al voltant de dos pols: el teatre Conservatori i la plaça Neus Català. Ara per ara, ja no hi ha places per a un dels tallers que es faran al matí, en queden molt poques per a l’altre, i les entrades que queden a la venda per a la gala de màgia del vespre també són ben escasses.
Manresa és una ciutat de màgia. Perquè s’ha aconseguit que, després d’uns anys de pausa que va motivar la pandèmia (l’última edició es va celebrar el 2019), retorni el Festival Màgic, organitzat per Epic Grup, l’Associació Cultural El Galliner, l’Associació Màgia Central i l’Ajuntament de Manresa. La proposta manté els objectius amb els quals va néixer: promoure el món de la màgia i dinamitzar el comerç del centre de Manresa.
D’aquesta manera, al llarg d’aquesta setmana, també es pot participar en la proposta Troba les varetes màgiques, a la qual s’han adherit una quarantena d’establiments de Manresa Comerç. Els infants poden buscar varetes als aparadors i optar a guanyar premis: caixes de màgia, llibres de màgia i entrades d’espectacles de màgia. Per participar en el sorteig cal recollir un passaport màgic a l’oficina de turisme i trobar un mínim de 15 varetes pels aparadors. El passaport ple caldrà entregar-lo el mateix dissabte.
La jornada de dissabte començarà, al matí, amb els tallers de màgia a càrrec dels mags Caru, Rovi i Triple S, membres de l’Associació de Màgia de la Catalunya Central, que tindran lloc a l’Espai La Crica (segon pis del teatre Conservatori) i s’adrecen a joves de 5 a 20 anys. L’alta demanda (ja hi ha més de 50 persones inscrites) ha portat a ampliar les places. Els participants podran construir un joc de màgia per endur-se a casa.
Paral·lelament es farà el taller de BiblioLab Abracadabra a la biblioteca del Casino, per al qual ja no hi ha places. En aquest cas no es poden ampliar perquè cal un ordinador per a cada infant. Els participants, d’entre 7 i 12 anys, podran programa un videojoc per llançar conjurs amb una vareta màgica i transformar personatges.
Les propostes del Festival de Màgia continuaran a la tarda amb l’espectacle itinerant Bellboy, que portarà el públic des de la plaça Neus Català fins al teatre Conservatori, on al vespre es farà la Gala de Màgia. El mag Karlus Soler, convertit en un grum d’hotel, anirà carregat amb un carret i un munt de maletes, que no sabrà on descarregar. En ple centre de Manresa crearà tot de situacions delirants, curioses i màgiques, amb quatre aturades per connectar amb els espectadors.
La Gala de Màgia al teatre Conservatori serà el plat fort d’aquesta proposta, i combinarà protagonistes del territori i forans. El mag més famós que hi actuarà és el solsoní Pere Rafart, que darrerament ha presentat el programa Tria una carta a TV3. També és conegut pel públic infantil Magow, que fa col·laboracions al programa Ràndom del canal X3. Completen el cartell l’italià Novas i la barcelonina Marina. «Sempre costa de trobar una maga», destaca el manresà Magic Pol, que és membre de l’organització del festival i exercirà de presentador. Queden molt poques entrades a la venda a platea, perquè el primer pis quedarà reservat per als mags que vulguin ser espectadors.
La darrera de les propostes de la jornada és la sessió de màgia de prop a càrrec d’Aleix Vidal, que tindrà lloc al frankfurt Cal Xavi. Qualificada com a nit de màgia golfa, s’adreça a un públic adult i combinarà al 50% màgia potent i humor.
Manresa és una ciutat de màgia: ha acollit congressos estatals i europeus de màgia, des de fa més de 10 anys cada gener es programa al Kursaal La nit dels genis, que aplega mags procedents de diversos països d’Europa; es programen entre 3 i 5 funcions dels espectacles del Mag Lari; es va descobrir El Mago Pop dins del cicle Platea Jove, quan encara no era famosíssim... I l’Associació Màgia Central, malgrat l’entrebanc que va comportar la pandèmia, continua activa, aplegant un parell de cops al mes la seva quinzena de membres.
La programació del dissabte 27 de setembre
Tallers de màgia de Màgia Central
D’11 a 13 h, a l’Espai La Crica. Cal fer inscripció, gratuïta, a www.manresamagic.cat.
Sessions de mitja hora per a joves de 5 a 20 anys. A càrrec dels mags Caru, Rovi i Triple S. S’han ampliat places i en queden molt poques.
Taller BiblioLab: «Abracadabra»
D’11.30 a 13 h, a la biblioteca del Casino. Exhaurit.
Programar un videojoc per fer conjurs amb una vareta.
Espectacle itinerant: «Bellboy» de Karlus Soler
A les 17 h, amb inici a la plaça Neus Català.
Espectacle visual per a tots els públics. Un grum d’hotel anirà escampant maletes.
Gala de Màgia
A les 20 h, al teatre Conservatori. Entrades: 15 i 12 euros. A la venda a www.kursaal.cat.
Actuaran el solsoní Pere Rafart, els barcelonins Magow i Marina i l’italià Novas. Presentarà el manresà Magic Pol.
Màgia de prop amb Aleix Vidal
A les 21.30 h, al Frankfurt Cal Xavi (Abat Oliba, 66-68). Cal inscripció al 93 874 42 62.
Espectacle adreçat a adults, amb una gran dosi humorística, mentre es beu i menja.
