La Mediterrània escalfa motors amb preestrenes per municipis del Bages
L'Obrador d'arrel de la Fira Mediterrània i la xarxa de Pobles Creatius del Bages s'han unit per crear el nou Cicle Interiors, un programa de suport a la creació amb actuacions prèvies abans de l'estrena oficial al mercat manresà
Avui Avinyó estrena el Cicle d'Interiors coincidint amb el pas de la transhumància, amb l'actuació Pastor, de Xavier Gumà
El so de les esquelles del ramat de cabres acostant-se al poble és un senyal d’avís, de dir ‘Ei, estem arribant’. Així és com explicava el coreògraf i ballarí Xavier Gumà, creador de Pastor, l’inici de la seva actuació amb sons tant representatius de l’ofici del pasturatge. La proposta, que fusiona dansa urbana i d’arrel catalana, s'ha presentat avui a Avinyó, dins del Cicle Interiors, una nova col·laboració entre la xarxa de Pobles Creatius i l’Obrador d’arrel de Fira Mediterrània. El cicle, que neix amb la voluntat de tenir continuïtat durant les següents edicions, girarà per diferents pobles bagencs amb actuacions i residències artístiques del mercat manresà amb la voluntat de poder-les mostrar abans de l’estrena oficial a la 28a edició de la Mediterrània.
Dansa urbana i tradicional
Coincidint precisament amb el pas de la transhumància del Camí ramader de Marina per Avinyó, Gumà ha presentat la seva proposta al municipi. Justament l’ajuntament ha organitzat per aquest dimarts a la tarda activitats relacionades amb el camí ramader, on hi ha previst també un tast de formatges del mateix ramat de cabres, acompanyat d'un tast de vins del celler avinyonenc Les Acàcies. El ballarí Gumà ha relatat que per inspirar-se va contactar amb el pastor Daniel Giraldo, qui travessa Catalunya des de la Cerdanya fins al Baix Penedès amb el seu ramat d’unes 150 cabres. El va acompanyar durant un tros del recorregut per conèixer més l’ofici del qual va relacionat la seva peça, i a partir d’aquí també va començar a investigar sensacions i detalls sobre el pasturatge per poder-les expressar en el seu ball. Sobre el vestuari, ha assegurat que porta diferents capes inspirant-se amb la vestimenta històrica dels pastors, tot i que ara «vagin amb jaquetes tècniques del Decathlon». Els picarols lligats als turmells tenen relació amb la dansa dels pastorets, típica del Penedès, d’on procedeix el ballarí. I els colors... explica que provenen d’una inspiració personal en l’àmbit estètic del món dels videojocs i els mangues. «Aquesta barreja era per mostrar com podia jugar amb l’estètica portant el terreny tradicional i urbà a la vegada».
Xarxa de creació i suport
El director artístic de Fira Mediterrània, Jordi Fosas, considera que aquesta aposta és molt important, més enllà de donar suport als artistes, per crear una xarxa d’espais on expressar-se. «Va molt bé acompanyar els artistes en aquest tram final, és el moment més sensible per un artista que comença a necessitar espais per mostrar els seus espectacles al públic. Que allò que has estat preparant durant un any i mig, abans de l’estrena tinguis aquell moment de testejar la proposta. L’objectiu és que els artistes puguin rebre reaccions, comentaris i suggeriments» . Per altra banda, el codirector de Cal Gras, Quim Moya, ha expressat la importància del suport a la cultura des de la Catalunya Central. Explica que Cicle Interiors és una proposta de suport a artistes on els han organitzat «un petit circuit perquè puguin acabar de concretar les peces de creació i arribar a la fira al màxim nivell possible».
El Cicle Interiors acull quatre propostes: la d'aquest dimarts a Avinyó del jove penedesenc Xavier Gumà, que també serà presentada a Callús el 28 de setembre. També la companyia Cinc Cèntims, amb un espectacle familiar, Mular ( o la gran captura), que serà presentat demà dimecres a Cal Sitges d'Artés i el 29 de setembre a La Sala de Sant Salvador de Guardiola. Per altra banda, el jove duet Terrae, que prepara el seu homenatge a les tradicions de les Terres de l'Ebre, fa residència tècnica a la Fàbrica Vella de Sallent, des d'avui fins al 25 de setembre. I finalment, Dora Cantero, guanyadora de la convocatòria de suport a la creació, farà un assaig i actuació prèvia de Coses que cauen del cel, el 4 d'octubre, a El Sindicat de Balsareny.
