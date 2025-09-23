El Museu de l’Aigua i el Tèxtil ascendeix
L’equipament dels Dipòsits Vells passa a ostentar la categoria de museu secció del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya i això implica més dotació econòmica
El Museu de l’Aigua i el Tèxtil de Manresa serà declarat avui com a nou museu secció del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya -que dirigeix el manresà Albert Tulleuda-, un augment d’estatus que implicarà una millora de la dotació econòmica procedent del govern català i la consideració de museu de referència al país en el sector de l’aigua i el tèxtil.
El Govern de la Generalitat propiciarà amb aquest pas, d’acord amb la Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus, la inclusió de l’equipament ubicat als Dipòsits Vells de la capital bagenca en un grup del qual ja en formen part el Museu Molí Paperer de Capellades, el Museu de la Pell d’Igualada, el Museu del Suró de Catalunya, a Palafrugell, el Museu de les Mines de Cercs, l’Ecomuseu Farinera de Castelló d’Empúries, el Museu del Ter, de Manlleu, i el Museu Hidroelèctric de Capdella.
«La Llei de Museus dels 90 va decidir que hi ha un seguit de museus que expliquen part de la industrialització de Catalunya in situ», explica Albert Tulleuda, que des de fa uns mesos ocupa la direcció del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica, amb seu a Terrassa. «No cal que a les instal·lacions del museu troncal hi hagi un àmbit per explicar els molins paperers perquè ja tens a Capellades un museu que ho fa perquè allà és on hi havia molins paperers, i el mateix passa amb Igualada i la pell», apunta el manresà per tal d’exemplificar el funcionament del sistema.
La declaració implica, en paraules del Departament de Cultura, els següents efectes: «la coordinació expositiva, documental i difusora amb el museu nacional corresponent; l’ajut econòmic per a despeses de funcionament; l’assessorament tècnic i organitzatiu; el foment i el suport en l’activitat de restauració, i el suport per a la documentació i la difusió del patrimoni museístic».
D’aquesta manera, es reconeix el paper del Museu de l’Aigua i el Tèxtil com a «museu de referència nacional en les temàtiques de la indústria tèxtil de la cinteria i del procés de l’aigua». La sol·licitud del canvi d’estatus del centre la va fer el Patronat de la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Séquia, i va tenir l’aval de diverses institucions públiques i organismes de referències en l'àmbit acadèmic i museològic.
El pes de Manresa en la gestió cultural
Encara no fa un any, el Museu del Barroc de Catalunya va rebre del govern català la consideració de Museu d’Interès Nacional, un salt d’escala per a un centre que havia nascut només uns mesos abans, concretament el febrer del 2024 i amb una part de l’espai definitiu encara per acabar. El nou estatus implica que el Museu del Barroc, situat a l’edifici de l’antiga escola Sant Ignasi, on també algun dia ha de reobrir el Museu de Manresa, tindrà un finançament permanent per part del govern català. Arreu de Catalunya hi ha fis a una dotzena de museus que ostenten aquesta denominació, per sota dels tres museus nacionals (Art, Ciència i Tècnica i Arqueologia).
Els dos grans museus de Manresa ja tenen un reconeixement per part del govern que els situa com a referents en les seves especialitats. A més, diversos manresans ocupen càrrecs de responsabilitat en grans equipaments catalans. Albert Tulleuda va rellevar Jaume Perarnau en la direcció del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica. Valentí Oviedo és el director general del Gran Teatre del Liceu. I Oriol Fontdevila va ser nomenat al maig director del Bòlit-Centre d’Art Contemporani de Girona.
El sistema territorial
El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya lidera una xarxa de 28 equipaments d’arreu del país que es coneix com a Sistema Territorial del Mnactec. Fins ara, el de Manresa era un museu associat, és a dir, es coordinava amb el Mnactec per fer polítiques d’adquisició d’objectes, conservació preventiva i publicitat, però no tenen el lligam amb Terrassa d’un museu secció. El Museu de l’Aigua i el Tèxtil, per explicar-ho de manera gràfica, és una sala del Mnactec ubicada a la ciutat de Manresa i puja un graó en el sistema d’equipaments que expliquen com es va fer la industrialització arreu de Catalunya. Els museus associats de la Catalunya central són el Museu de la Colònia Sedó d’Esparreguera i el Museu del Ciment de Castellar de n’Hug.
L’aportació econòmica que farà la Generalitat al nou museu secció encara està per definir i no es concretarà ni quedarà reflectida fins als pressupostos de l’any vinent. El reconeixement no implica un canvi en la gestió diària del centre bagenc, que en l'àmbit expositiu haurà de consensuar amb el museu central de Terrassa qualsevol canvi que vulgui fer. El Mnactec és un dels tres museus nacionals juntament amb el d’Art i el d’Arqueologia, ambdós a Montjuïc.
