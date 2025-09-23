L'Aurora obre amb "Història d'un lladre" una tardor amb dotze espectacles
El teatre igualadí veurà passar actors de la talla d'Oriol Grau i Lluís Soler, el Festival elPetit i el cicle Estrena't al Territori
El Teatre de l'Aurora d'Igualada programa una dotzena d'espectacles per al darrer semestre de l'any, amb la producció pròpia Història d'un lladre del 3 al 5 d'octubre per obrir el foc. L'oferta de l'equipament de la plaça de Cal Font inclou espectacles per tots els públics, amb la presència del Festival elPetit i quatre obres guanyadores de l'Estrena't al territori.
La tardor començarà a l'Aurora el primer cap de setmana d'octubre amb "Història d'un lladre", un text de Carles Batlle dirigit per Joan Arqué que s'estrenarà oficialment durant la Fira Mediterrània de Manresa que tindrà lloc uns dies després, concretament del 9 al 12 d'octubre. La peça parla sobre la diferència des de la unió de música en viu i teatre, amb Queralt Albinyana, Laura Calvet i Ireneu Tranis a l'escenari amb l'acompanyament del compositor Arnau Obiols.
Els dies 17, 18 i 19 d'octubre passarà per l'Aurora l'obra "La mare, el dimoni i jo", un monòleg d'autoficció on Oriol Grau se sincera parlant de reconeixement, desaparició i oblit.
Lluís Soler protagonitzarà "Impossible" els dies 31 d'octubre i 1 i 2 de novembre, una obra que presenta un duel dialèctic entre un fiscal i un vell revolucionari acusat d'assassinat.
L'Aurora acollirà quatre dels cinc espectacles guanyadors del programa Estrena't al Territori, que es dedica a donar suport a les companyies emergents, del 13 al 16 de novembre. El dijous 13 serà el torn d'"Hora Bruixa", un espectacle-concert amb una banda de punk formada per les tres bruixes de "Macbeth". L'endemà divendres, es veurà el monòleg sobre la resistència "Un paradís a la frontera", ambientat en el prostíbul Paradise de La Jonquera. "Lo de Jaume I" és una sàtira sobre la política catalana que es podrà veure el dissabte; i diumenge es clourà el cicle amb "Che fai tu, luna, in ciel", un trajecte cap a la imaginació per a tots els públics.
L'Estrena't és un cicle que se celebra simultàniament a cinc sales privades de fora de Barcelona. A més de l'Aurora, també hi participen La Casa del Teatre Nu (Sant Martí de Tous), la Sala La Planeta (Girona), La Mercantil (Balaguer) i la Sala Trono (Tarragona). La iniciativa va a càrrec de l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya.
La 21a edició del festival elPetit -per a nenes i nens de 0 5 anys- enguany té el lema "Teixim?" i passarà per l'escenari igualadí els dies 22 i 23 de novembre amb els espectacles "Kodama" -moviment i música per connectar amb la natura- i "Juguem?", que mostra la descoberta del joc que fa una nena.
Toni Gomila recupera "Acorar", una reflexió sobre la identitat dels pobles a partir de la matança del porc, els dies 28, 29 i 30 de novembre. "Teoria King Kong", basat en el llibre feminista i autobiogràfic de Virginie Despentes, es representarà els dies 12, 13 i 14 de desembre. Finalment, la programació es clourà del 2 al 4 de gener amb "Trashhh!!!", una tragicomèdia sobre la societat de consum protagonitzada per una bossa d'escombraries.
