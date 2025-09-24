"Grease" torna a Manresa en pantalla gran
El cicle "The Atlantida Picture Show" porta aquest dijous a Bages Centre la mítica pel·lícula musical de John Travolta i Olivia Newton-John
The Atlantida Picture Show ens regalarà aquest dijous una sessió molt especial, amb la col.laboració del Grup de Teatre del Casal del Xup, que recuperarà "Grease" (1978), una veritable icona popular. Una categoria privilegiada que està a l’abast de molt pocs llargmetratges.
«Grease»
Estats Units, 1978. Musical. 110 minuts.
Direcció: Randal Kleiser.
Guió: Bronte Woodard i Allan Carr.
Intèrprets: John Travolta, Olivia Newton-John, Stockard Channing i Jeff Conaway.
Dijous 25 de setembre. A les 21 h, a Bages Centre de Manresa.
No estaria en la llista de les deu millors pel·lícules musicals de la història -ni tan sols en la de les vint primeres-, però hem de reconèixer que s’erigeix en una llaminadura que no ens cansa mai perquè el gaudi sempre està assegurat. El film adapta el muntatge teatral de Jim Jacobs i Warren Casey que s’estrenà el 1971 i tingué una carrera triomfal.
La història d’amor entre dues personalitats aparentment incompatibles -Sandy, la carrinclona, i Danny, el fatxenda- està ambientada en un genuí institut nord-americà dels anys cinquanta. El fenomen "Grease" és fonamenta absolutament en el poder irresistible i intemporal de la nostàlgia.
La creació de Randal Kleiser evoca el cinema juvenil que fou forrolla en el Hollywood dels 50 -la mítica "Rebelde sin causa" esdevé una de les seves gran referències i la seva influència es percep nítidament en la seqüència de la cursa de cotxes- amb un enfocament paròdic, desproveït d’acidesa, que aposta hàbilment i sense complexes pel divertiment dur i pur.
Les seves imatges coloristes i la seva seductora banda sonora miren cap el passat amb una calculada mescla de sornegueria i sentimentalisme, i ens enganxen fins l’apoteòsica coreografia de "You’re the One That I Want" amb una parella protagonista -els llegendaris Olivia Newton-John i John Travolta- que desprèn una química perfecta.
Sabíeu que hi ha fans que defensen la tesi que el personatge de la Sandy està mort o en coma? La brillantina més memorable torna a Manresa i, per primer cop, ho farà a la pantalla gran de la sala 1 de Bages Centre.
