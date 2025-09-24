Efemèride al gran teatre barceloní
El Petit Liceu, 25 anys d’òpera per a nens
Dos milions de joves espectadors han acudit a les 2.000 funcions fetes des de l’estrena de ‘La serva padrona’ fa un quart de segle. Aquesta serà la temporada més ambiciosa de la iniciativa pionera del coliseu
Marta Cervera
La música no té fronteres i connecta de manera directa amb les emocions. Fins i tot els nadons són sensibles a la música. Els responsables del programa Petit Liceu, una iniciativa pionera nascuda fa 25 anys, ho saben bé. Per celebrar aquest quart de segle acostant l’òpera a les noves generacions, el Liceu compta amb una bateria d’iniciatives, entre les quals hi ha quatre noves produccions i un llibre. Valentí Oviedo, com a director general del Liceu; Josep Pons, com a director musical, i Víctor García de Gomar, com a director artístic, consideren clau el projecte educatiu, un dels eixos del pla estratègic.
Aquesta temporada serà la més ambiciosa del Petit Liceu. Començarà amb tres funcions gratuïtes de La cuina de Rossini, un aplaudit muntatge destinat al públic a partir de 6 anys –estrenat aquest estiu a Bogotà (Colòmbia) en versió castellana– que els dies 27 i 28 de setembre es veurà en la programació de la Mercè.
Per potenciar el públic del futur encara més, la hipnòtica versió de La guineueta astuta, de Leos Janacek, que obre la temporada, ho farà amb una funció d’Òpera entre Generacions: amb entrades a 35 euros i només per a espectadors que tinguin 20 anys de diferència entre ells com a mínim –que adquireixin entre dues i quatre entrades–. Es tracta d’una iniciativa que el Liceu va posar en marxa per connectar persones de generacions diferents a través de l’òpera o introduir els més joves de la família en aquest gènere sense arruïnar-se.
Estètica retrofuturista
La temporada 2025-2026 del Petit Liceu oferirà 12 espectacles: vuit són reposicions de títols ja coneguts i quatre són novetat. En total s’han programat 71 funcions: 36 estant dirigides a centres educatius i 35 són per a públic familiar. Entre les novetats destaca una nova producció de La jove Aïda que anirà de gira per Catalunya. Es tracta d’una reinterpretació d’Aida de Verdi amb arranjaments i composicions de Marian Márquez i llibret de Jordi Casanovas que combina l’essència de l’òpera original amb una història en què es confonen realitat i ficció. Té estètica retrofuturista dels primers videojocs, realitzada amb la col·laboració artística d’Onionlab.
El cor i l’orquestra també se sumaran al 25è aniversari. El 21 de març, amb l’Orquestra del Gran Teatre del Liceu, presentarà Simfònic en família, dirigit per Josep Pons, que aquesta temporada s’acomiada com a màxim responsable musical del Liceu. I el 28 de maig s’estrenarà El cor del Liceu, un espectacle sensorial dirigit per Marc Rosich, director d’escena, i Pablo Asante, director del cor, que posarà l’accent en la capacitat de commoure i unir d’un gran conjunt vocal que interpretarà obres destacades del repertori.
Les bodes de plata del Petit Liceu comptaran amb una altra novetat: el llibre Em dic Liceu (publicat per l’editorial Nórdica Libros), amb dibuixos d’Albert Asensio, el primer llibre il·lustrat sobre el coliseu barceloní. El seu objectiu és donar a conèixer a nens i no tan nens el Liceu per dins i també la seva història a partir de records, emocions i secrets explicats amb el mateix teatre com a narrador.
En la celebració d’aquests 25 anys insuflant l’amor per l’òpera al públic del futur no hi podia faltar La petita flauta màgica, una deliciosa versió de Joan Font de Comediants de l’obra de Mozart. El muntatge, tot un clàssic, s’acomiadarà el 30 de novembre després de 400 funcions i més de mig milió d’espectadors. El 30 de novembre, Font i part dels intèrprets del muntatge seran homenatjats amb una festa.
Ha sigut el muntatge estrella del Petit Liceu. Hi ha pares i mares que la van veure de petits i després han repetit l’experiència amb els seus fills. "Toca deixar descansar aquesta exitosa producció. Necessita noves mirades i una actualització", destaca Antoni Pallès, director del Departament Musical, Educatiu i Social del Liceu. El Petit Liceu es va posar en marxa quan Joan Matabosch dirigia artísticament el Gran Teatre, abans d’agafar les regnes del Teatro Real de Madrid.
Innovador
"El Petit Liceu va ser innovador al seu dia, però avui ja no n’hi ha prou de muntar un espectacle, cal treure-li el màxim rendiment, no només com a experiència, sinó com a procés d’aprenentatge", assenyala Antoni Pallès. Alguns projectes requereixen treballar amb els professors d’escoles o instituts.
En un quart de segle, el Petit Liceu ha presentat 44 produccions: 25 de pròpies, 9 produccions externes i 9 coproduccions. En total, 1,9 milions d’espectadors han acudit a les prop de 2.000 funcions fetes des de l’estrena de La serva padrona, espectacle de la companyia Etcétera, en la temporada 1999-2000.
Projecte de referència
Avui dia, el Petit Liceu és un projecte de referència que ha anat a més amb el programa el LiceuAprèn, un pla de formació transversal compromès amb l’accessibilitat i la inclusió destinat a públic de totes les edats. En només cinc anys haurà estrenat 11 noves produccions: La barcarola, El monstre al laberint, Miralls, Trencanous, Jazz (fruit de l’èxit aconseguit en el Foyer passa a representar-se a la Sala Gran a partir d’aquesta temporada), La nit de Sant Joan, La cuina de Rossini, La Torre dels Somnis, La jove Aïda, Simfònic en família i Al cor del Petit Liceu.
