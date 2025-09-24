Col·leccionisme
Un Picasso per 150 euros: a subhasta una col·lecció de llibres d’artista amb obres dels grans genis del segle XX
La Suite de Barcelona obre la temporada amb una col·lecció d’obres bibliòfiles de Miró, Dalí i Matisse, entre d’altres
David Morán
Una «delícia» per a lectors i bibliòfils i una oportunitat immillorable per acostar-se a «peces úniques realitzades pels artistes més importants de l’avantguarda». El millor del segle passat enquadernat en edicions exclusives realitzades per Dalí, Tàpies, Brossa, Georges Braque o Henri Matisse. Litografies de Miró i poemes de Tristan Tzara. Gravats de Picasso i contes de Ramon Raventós. Amb aquest botí inaugura la temporada el 25 de setembre la casa de subhastes La Suite.
En joc, una de les col·leccions privades de llibres d’artista del segle XX més distingides: 123 lots que són un «viatge per la història de l’art modern» amb parades en fites tan significatives com el primer llibre que va il·lustrar Joan Miró el 1928: ‘Il était une petite peu. 7 chansons et 3 chansons pour Hyacinthe’, amb textos de Lise Hirtz; o ‘Quelques fleurs pour des amis’ (1965), un homenatge als seus amics amb litografies dedicades a personalitats com Llorens Artigas, Max Ernst o Nina Kandinski.
En paraules de Beatriz du Breuil, directora de La Suite Subastas, estem davant «el millor del segle XX representat en format de llibre il·lustrat». «Són peces úniques realitzades pels artistes més importants de l’avantguarda, moltes amb dedicatòries personals que afegeixen un valor històric incalculable», assegura.
Entre els lots més valuosos, un exemplar de ‘The case of Salvador Dalí’, de Fleur Cowles, amb una aquarel·la del mateix Dalí i dedicatòria a James Dixon; un volum amb 72 litografies de Joan Miró, un collage original i 24 poemes de Tristan Tzara; un collage d’Antoni Clavé; obres de bibliòfil de Joan Brossa i de Joan Ponç i Modest Cuixart amb obres de l’època del Dau al Set; i una còpia de ‘Llibre de vidre’, realitzat el 1982 per Jaume Plensa i Antoni Tàpies Barba i del qual només se’n van editar 15 exemplars.
La subhasta també compta amb un exemplar del llibre ‘Dos contes’, amb quatre gravats a punta seca originals de Picasso i dos contes de Ramon Reventós que l’artista malagueny va il·lustrar a tall d’homenatge pòstum a qui va ser un dels seus grans amics; un altre de ‘Second manifeste du surréalisme’ d’André Breton i Salvador Dalí; i l’‘Homenatge a Man Ray’, amb text de Francesc Miralles i fotografies originals firmades per artistes com Joan Fontcuberta.
Obres d’Eduardo Arroyo, Orlando Pelayo i Josep Maria Sert completen el catàleg d’una subhasta preciosa que va dels 15.000 euros que s’estimen per a ‘Le roi a l’œil rouge’, d’Antoni Clavé, als 8.000 de ‘Poema epitafi a Alexander Calder’, de Miró, o els una mica més assequibles 150 d’un carnet facsímil de Picasso.
