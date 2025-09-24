Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El protagonista de Jan i Júlia del Kursaal de Manresa escriu una cançó en català dins d'OT

Max Navarro comparteix amb els seus companys del concurs retalls del tema, ja viral a les xarxes

Max Navarro interpreta el tema que ha fet davant de l'Ivan i en Guillo

Max Navarro interpreta el tema que ha fet davant de l'Ivan i en Guillo / OT

Alba Díaz

Alba Díaz

Manresa

Max Navarro, el jove de Premià de Mar conegut a Manresa per fer de protagonista masculí en les representacions dels germans Jan i Júlia al Kursaal, ja ha compost una cançó dins de l'acadèmia d'Operación Triunfo. Aquest dimarts va ensenyar retalls del tema als seus companys del programa. Escrit íntegrament en català, la cançó gira entorn del concepte de l'amor. També fa menció a la seva carrera com a actor («Una vida fent papers, crec que ja me'ls he après tots») i fa una picada d'ullet a la figura del cantautor gironí Lluís Llach.

El moment va ser captat i retransmès en directe per les càmeres del concurs. El tema, encara inacabat -com assegura el jove artista-, ha estat molt ben acollit a les xarxes socials. "La cançó del Max és preciosa. El necessito ja de ja escrivint un musical" comentava una usuària d'X (abans Twitter). Molts altres perfils asseguraven sentir-se emocionats amb el tema i la predisposició de l'artista d'escriure música en català.

