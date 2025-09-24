Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sherpah farà un concert de retrobament

La banda bagenca tornarà als escenaris sis anys després amb una actuació a la Sala Stroika

Concert de Sherpah de la Fira Mediterrània del 2017

Concert de Sherpah de la Fira Mediterrània del 2017 / ARXIU/EUDALD REDO

Toni Mata i Riu

Manresa

La rumba mestissa de Sherpah se sentirà de nou en un concert el proper 25 d'octubre, a la Sala Stroika de Manresa. El grup bagenc, que va tenir una llarga trajectòria fins a l'arribada de la covid, cantarà els seus grans èxits sis anys després de plegar veles.

La llarga història de Sherpah inclou més de sis-cents concerts en una vintena d'anys i tres àlbums, "Caravana B" (2011), "Camino" (2012) i "H" (2017), a més de participar en el disc "1 d'octubre 2017" (2017). El grup de la Catalunya central va tocar arreu dels Països Catalans així com en nombroses localitats d'Espanya i França.

El concert tindrà lloc el 25 d'octubre a les 21.30 h, amb obertura de portes a les 21 h. Les entrades ja es poden comprar al web de Stroika i tenen un preu de 9 euros, que inclou el concert i la sessió posterior.

Els integrants de Sherpah ja fa unes quantes setmanes que estan assajant per un retrobament que permetrà gaudir de nou amb el directe d'un grup que va crear un estil propi a partir del reggae, la rumba i l'ska. El concert tindrà dues hores de durada amb els temes que van fer de la formació una de les grans aventures musicals de la Catalunya central durant les dues primeres dècades del segle XXI.

