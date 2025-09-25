El cap de Franco es xuta a Youtube
El videoclip del partit de futbol amb el bust del dictador com a pilota, que es va disputar en el festival Ex Abrupto de Moià, es podrà veure a partir del dissabte 27 de setembre
El festival Ex Abrupto de Moià va acaparar el protagonisme mediàtic fa gairebé tres mesos per un insòlit partit de futbol amb el cap de Franco com a pilota. La peça de l'artista espanyol Eugenio Merino que representava la testa del dictador mort ara fa mig segle procedia de la seva polèmica obra "Always Franco", on es veia una escultura del Generalísimo dins d'una nevera i que va causar un gran enrenou a la fira ARCO de Madrid fa tretze anys.
El partit de futbol programat al certamen moianès duia el nom de Copa del Generalísimo -el nom que va precedir l'actual Copa del Rei- i va ser un homenatge als últims assassinats de la dictadura, ara fa mig segle. El videoclip d'aquella activitat lúdica, esportiva i artística, promoguda per Merino i el col·lectiu nord-americà INDECLINE, es podrà veure a Youtube a partir de les 11 del matí (les 5 de la matinada als Estats Units) d'aquest dissabte, 27 de setembre. L'enregistrament té com a banda sonora el tema "Fosa Común", del grup de punk rock Gatillazo, una cançó que la banda liderada per Evaristo Páramos, exvocalista de La Polla Records, va incloure en l'àlbum de títol homònim publicat fa vint anys.
El matx futbolístic va tenir per escenari les trinxeres de la guerra civil que hi ha al camí de les Coves del Toll, a Moià. Un duel amb pilota que va rememorar l'assassinat de cinc antifeixistes el 27 de setembre del 1975 i es va dur a terme com a homenatge als lluitadors antifranquistes que van plantar cara a la repressió i el terror. Aquells darrers anys de la dictadura, centenars de persones van ser detingudes i les forces del règim van matar obrers que es manifestaven.
En la data esmentada, el règim va afusellar José Humberto Baena Alonso (24 anys, membre del Front Revolucionari Antifeixista i Patriota, FRAP), José Luis Sánchez Bravo Solla (19 anys, també membre del FRAP), Ramón García Sanz (27 anys, membre del FRAP), Juan Paredes Manot, àlies “Txiki” (21 anys, membre d’ETA polític-militar) i Ángel Otaegui (33 anys, membre d’ETA polític-militar). La comunitat internacional va condemnar les execucions, però Franco va continuar matant quan ja no li quedaven ni dos mesos per morir.
L'enllaç des del qual es podrà veure el videoclip és https://youtu.be/St_LFeHLE5M
