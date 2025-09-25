Memoria.cat fa públiques les cartes d'un manresà a l'exèrcit franquista
El portal de l'Associació Memòria i Història transcriu les 140 missives que Daniel Torra va enviar al seu germà Albert entre 1937 i 1950
Les cartes que Daniel Torra i Ferrer (Manresa, 1919-Madrid, 2012) li va enviar al seu germà gran Albert (Manresa, 1916-2000) entre 1937 i 1950, i que reflecteixen com era la vida durant la guerra civil i la primera dècada del franquisme, es poden consultar des d'avui dijous en el nou web que l'Associació Memòria i Història de Manresa ha creat al portal memoria.cat. El Daniel i l'Albert eren dos dels vuit fills de Ramon Torra i Pujol -propietari de la Impremta de Sant Josep i de la Llibreria Torra, de Manresa- i Teresa Ferrer i Ferrés, de Barcelona.
El treball és obra de Montserrat Torra i Puigdellívol, filla de l'Albert, que ha conservat i ha transcrit les cartes. El web reuneix diverses cartes originals, el resum, la transcripció i una selecció de fragments destacats. L'epistolari comença a les Escaldes (Andorra) i és el testimoni, en alguns moments gairebé diari, de les vivències i les reflexions d'un noi de disset anys que es va incorporar a l'exèrcit franquista i s'hi va estar durant tota la guerra i fins a l'any 1953, quan tenia 33 anys.
El recull va del 4 d'octubre de 1937 al 22 de febrer de 1950, si bé hi ha tres períodes en què les trameses s'aturen. El conjunt es divideix en quatre blocs temàtics, una divisió motivada pels fets que van marcar la represa de l'escriptura de les cartes en cada ocasió.
El primer bloc inclou 65 cartes que delaten la incertesa i la necessitat que tenia en Daniel d'estar en contacte amb la família (1938). El segon té 23 lletres i tracta el període durant el qual en Daniel, que ja és un oficial, va participar de manera activa en la guerra (1938-1939). Les 33 cartes del tercer bloc corresponen al període 1941-42, el Daniel parla del futur fins que s'incorpora a la División Azul, on es va estar onze mesos. El darrer bloc, de 19 missives, enviades de forma més espaiada, tracten la postguerra i la represa de les relacions familiars (1942-1950).
Tal com explica Salvador Redó, president de l'Associació Memòria i Història de Manresa, "el conjunt documental aporta "un testimoni molt valuós sobre la vida quotidiana, la relació fraternal i l'impacte de la història en les trajectòries personals". Entre els fets que va anar explicant Daniel al seu germà Albert hi ha la duresa d'haver de comandar una companyia al front d'Aragó, amb només divuit anys, les penalitats del front, la correspondència amb amics de Manresa, la humiliació que van patir quan es van incorporar a l'exèrcit alemany i els van fer despullar i la preocupació pels amics i coneguts dels qui no sabia si eren vius o morts. Daniel també reflexiona sobre la decisió d'entrar a la División Azul. En aquest sentit, les 19 cartes escrites des de Rússia es fan ressò de la duresa del clima, el desencís i les ganes de tornar a casa.
L'adreça del web és https://www.memoria.cat/cartes-germans-torra-ferrer.
