The Cure, Doja Cat, The xx, My Bloody Valentine, Gorillaz i Massive Attack, caps de cartell del Primavera Sound 2026

El festival també programa Addison Rae, Slowdive, Mac DeMarco, Bad Gyal i Guitarricadelafuente

Barcelona

The Cure, Doja Cat, The xx, Gorillaz, Massive Attack, Addison Rae i My Bloody Valentine, són els caps de cartell del Primavera Sound 2026, que el festival ha anunciat aquest dijous. Uns 150 grups formen la programació de l'edició que l'any que ve amb noms com Mac DeMarco, Pinkpantheress, Skrillex, Peggy Gou, Lola Young, Father John Misty, Ethel Cain, Bad Gyal, Big Thief, Wet Leg, Little Simz, Slowdive, Kneecap, Alex G, Dijon, Blood Orange i Guitarricadelafuente.

El Primavera Sound celebrarà les seves jornades principals del 4 al 6 de juny.

The Cure, Doja Cat, The xx, My Bloody Valentine, Gorillaz i Massive Attack, caps de cartell del Primavera Sound 2026

