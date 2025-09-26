Alejandro Sanz actuarà a l’RCDE Stadium el juny que ve
El concert forma part de la gira ‘¿Y ahora qué?’ en la qual el cantant fusiona els seus grans clàssics amb el més recent del seu repertori.
Redacció
Barcelona
Alejandro Sanz actuarà el 27 de juny al RCDE Stadium de Cornellà de Llobregat dins de la seva gira ¿Y ahora qué?, segons va informar ahir la promotora Doctor Music.
Sanz oferirà concerts a grans recintes de tot el país, en un tour en el qual fusionarà els seus grans clàssics amb el més recent del seu repertori, incloent el seu nou treball, ¿Y ahora qué?, el seu últim disc que a més de donar nom a l’esperada gira ha superat els 120 milions d’escoltes en diverses plataformes musicals. I compta amb nominacions als Latin Grammys 2025 a gravació de l’any i cançó de l’any per Palmeras en el jardín, i a àlbum de l’any i a millor àlbum contemporani.
Les entrades per al concert a Barcelona es posaran a la venda el 9 d’octubre vinent.
