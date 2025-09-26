Els alumnes del CNL Montserrat 'decapiten' l'estàtua d'Amat-Piniella del Casino
El segon episodi de «Manresa Fosca», sobre crims locals, ja està disponible al Youtube
Una dotzena d’alumnes de català són els protagonistes de la sèrie de ficció sobre la ciutat
El Consorci per a la Normalització Lingüística de Manresa, CNL Montserrat, ha estrenat el segon capítol de la sèrie fictícia Manresa Fosca, un projecte audiovisual protagonitzat per una dotzena d’alumnes nouvinguts que aprenen català. La iniciativa combina l’aprenentatge de la llengua amb el descobriment de la història i la cultura locals.
En aquest segon episodi, titulat Memòria Escapçada, la trama gira entorn dels atacs vandàlics contra el llegat de l’escriptor Joaquim Amat-Piniella i l’obra El casino dels senyors. Primer es vandalitza un mural commemoratiu, i poc després la mítica estàtua de l’escriptor manresà apareix decapitada davant del Casino. La investigació policial i les sospites sobre membres pertanyents a grups feixistes mantenen el suspens fins al desenllaç. Les ubicacions aquest cop són al carrer de la Mel, davant del mural en memòria a l’escriptor; el passeig de Manresa, davant del Casino, on apareix la figura d’Amat-Piniella decapitada, i també dins una fictícia Fundació Amat-Piniella.
Amb aquesta proposta, el CNL Montserrat vol oferir als alumnes una experiència creativa que els ajudi a practicar l’idioma de manera lúdica i participativa, alhora que fan difusió de la memòria històrica i del patrimoni cultural manresà. Els nouvinguts formen part del taller de teatre i vídeo complementari a l’activitat docent en què es treballa de manera integrada l’expressió oral i el coneixement de l’entorn que els ha acollit i L’episodi es pot veure de manera gratuïta al canal de YouTube del CNL de Manresa.
