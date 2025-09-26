Un grup de teatre de Brians 2 estrena per primer cop obra a Barcelona
Presenten la creació col·lectiva 'El cor és lliure' a la sala Dau al Sec el 3 i 5 d'octubre
ACN
El grup de teatre del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu Escenificant noves realitats, format per persones ateses a la Unitat Hospitalària de Rehabilitació Psiquiàtrica Penitenciària de Brians 2, estrena per primera vegada al circuit professional de teatre de Barcelona. L'estrena serà el 3 d'octubre a la sala Dau al Sec amb l'obra 'El cor és lliure', que repetirà passi el diumenge a la tarda. L'obra és una creació col·lectiva que reflexiona sobre la identitat i l'esperança i compta amb la coreografia de Toni Mira. El projecte s'ha enriquit de les experiències personals de cadascun dels integrants del grup. El director de l'obra, Rodrigo García, ha destacat que és el resultat d'una "escolta profunda".
La responsable dels grups de teatre al centre sanitari, actriu i ajudant de direcció a l'obra, Marta Oliu, ha destacat que el més interessant d'aquesta experiència és que els participants han pogut sentir que tenen dret a ocupar un espai teatral, "que poden dir coses importants i valuoses i que poden ser escoltats des d'un àmbit com la cultura, que habitualment, la població general no vincula a entorns penitenciaris".
A més d'Oliu, el projecte compta amb dues integradores socials de la unitat, Marina Correa i Rosa Masip. Totes dues coincideixen que han notat molts canvis des de l'inici del projecte, ara fa un any. En aquest sentit, asseguren que els veuen més comunicatius, més integrats en el grup i més empoderats. "Per primer cop no se senten invisibles. Se senten escoltats, no observats i això els dona molta força en el seu dia a dia", afirmen.
Al llarg d'aquest projecte, que ha durat nou mesos, els participants han sortit cada dilluns a assajar a la sala Dau al Sec de Barcelona. "Ens agradaria que la gent sabés que som persones, gent amb un bon cor que, en un moment de la vida s'ha equivocat, però que creiem que canviar és possible", afirma un dels integrants del grup en un comunicat.
El Parc Sanitari Sant Joan de Déu gestiona l'atenció de les persones privades de llibertat amb problemes de salut mental a diferents centres penitenciaris de Catalunya.
- Arnau Sardà, model de 22 anys: «Faig 1,85 i moltes marques m'han dit que 'no' per ser 'baixet'»
- L’Ajuntament de Manresa va pagar cent vegades més que l’intermediari per un solar
- Detinguts quatre controladors d'accés d'una discoteca de Sant Fruitós usar armes il·legals en un enfrontament
- Els Mossos desarticulen una banda criminal que desmuntava a Sant Vicenç de Castellet motos robades
- Un multireincident perillós de Manresa és expulsat de l'Estat després d'una condemna
- Canvi d'hora d'octubre a Catalunya: data exacte, efectes i resposta als dubtes. Dormirem més?
- Mor una veïna de Sant Fruitós amb obesitat mòrbida després de ser rescatada a casa seva per part dels Bombers
- El missatge de Ramon Vallès, el pilot viral d'Igualada: 'És molt improbable que un avió surti amb el dipòsit ple